Madagascar: Athlétisme - Club CATO - Tinoka Roberto aux chevets des athlètes

" En tant que père, je ne peux pas rester indifférent par rapport à la situation à laquelle les athlètes et la délégation ont fait face dans la capitale ". Tels étaient les mots de Tinoka Roberto, ministre de la Jeunesse et des Sports, lorsqu'il a reçu la délégation du club CATO de Bezaha, de la ligue Atsimo-Andrefana, hier, à l'Académie Nationale des Sports à Ampefiloha. Le numéro un du sport malgache a profité de l'occasion pour offrir une enveloppe à la délégation qui a quitté la capitale, hier, après-midi même. " Il y a les textes qui régissent le sport au pays. Les fédérations sont indépendantes et souveraines dans l'exercice de leurs activités.

Elle a ses propres organisations à travers ses démembrements à partir des clubs, des sections et ligues. Le ministère ne s'immisce pas dans les organisations internes des fédérations. Ces dernières envoient au ministère le programme d'activité pour pouvoir ainsi constituer le budget annuel du département présenté dans la loi des finances ", a souligné, Tinoka Roberto.

Seules les fédérations sont les interfaces du ministère. Cette année, il y a eu plus de participants lors des championnats nationaux jeunes et seniors.

" A partir de maintenant, les clubs devront respecter les engagements et se présenter au sein de la direction régionale de la Jeunesse et des Sports ", a continué le ministre. Le président de la fédération malgache d'athlétisme, Dominique Raherison qui a accompagné le ministre a rappelé qu'il y a une organisation interne et que tout le monde est tenu de la respecter afin que le problème ne se reproduise plus.