Madagascar: Education - 7,76% des Malgaches analphabètes

Lire , écrire et compter constituent encore des handicaps pour de nombreux Malgaches. Le taux d'analphabétisme dans le pays est actuellement de 7,76% , selon Pascal Arthur Rasolofomanana , chargé d'études , services d'alphabétisation auprès de la Direction de l'éducation non formelle du ministère de l'Education nationale (MEN). Cette déclaration a été faite hier dans le cadre de la journée internationale de l'alphabétisation qui s'est tenue à Toamasina. Cette célébration a été marquée par une remise d'attestations et visite des centres œuvrant dans le domaine de l'alphabétisation dans cette ville.

Des mesures sont prises par le MEN pour lutter contre l'analphabétisation. Malgré cette bonne volonté, nombreux sont encore les adultes qui ne peuvent pas assister aux cours d'alphabétisation, faute de temps. Il y a également le manque de moyens. Selon toujours Pascal Arthur Rasolofomanana, les régions Anosy et Androy sont encore à la traîne à cause de l'insécurité et l'insécurité alimentaire dans ces localités.