Madagascar: Université de Toamasina - Salon de l'étudiant les 15 et 16 septembre

Les salons de l'étudiant se suivent et se ressemblent ? En tout cas, la capitale de l'Atsinanana a abrité, cette année, plusieurs salons de ce genre, après la sortie des résultats du baccalauréat 2022. La semaine prochaine, c'est un " Salon de l'étudiant " proposé par l'Université de Toamasina qui se tiendra à Toamasina, dans l'objectif d'informer les étudiants sur les offres de formation, filières et établissements existants dans cette université. Cette première édition se tiendra les 15 et 16 septembre 2022 dans l'enceinte de l'Université de Toamasina, plus précisément devant le " demi-tonneau " du campus universitaire de Barikadimy.

Sur place, les futurs visiteurs pourront découvrir les différents stands érigés par chaque département, et pourront assister le 15 septembre, à des conférences d'orientation. Le moment pour les visiteurs de recueillir toutes les informations nécessaires et de poser les questions directement aux responsables. Ce salon de l'étudiant à l'Université de Toamasina est organisé en partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et s'adresse aux bacheliers de tous horizons.