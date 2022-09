Madagascar: Affaire sur le trafic de 17,39 kg d'or - Le ministre Fidiniavo Ravokatra réagit

L'ancien ministre des Mines Fidiniavo Ravokatra qui est actuellement ministre en charge de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, se sent actuellement victime du lynchage sur les réseaux sociaux. En effet, " des rumeurs circulent affirmant que mon nom est impliqué dans l'affaire concernant le trafic de 17,39 kg d'or saisis dernièrement à l'aéroport international d'Ivato. Un compte fake a même publié une déclaration en mon nom sur ce sujet. Il s'agit tout simplement d'une pure diffamation visant à dénigrer des membres du gouvernement et à déstabiliser le régime actuel. Je peux poursuivre en justice les personnes qui ont effectué ces propos diffamatoires selon la loi en vigueur à Madagascar, surtout en matière de cybercriminalité ", a réagi ce ministre, lors d'une conférence de presse organisée dans ses locaux à Ambohijatovo Ambony, hier dans l'après-midi. Par ailleurs, le ministre Fidiniavo Ravokatra a soulevé qu'il existe des structures compétentes se chargeant de mener des investigations et des enquêtes sur ce genre d'affaire, dont entre autres le BIANCO et le Tribunal, et que tout le monde peut y avoir recours pour apporter des preuves ou bien défendre ses droits.