Madagascar: Jeux des Iles 2023 - Préparation de 64 athlètes en Chine

On attend le feu vert. Les athlètes présélectionnés pour les Jeux des Iles de l'Océan Indien à domicile en 2023 devront encore patienter un peu. " Le budget afférent au regroupement pour cette année a été déjà amendé par le parlement. Le ministère des Finances procède actuellement aux dernières vérifications par rapport aux listes dans le cadre du respect de la transparence. Nous espérons que le décaissement des fonds interviendrait incessamment pour que le regroupement débute le plus tôt possible ", a fait savoir Tinoka Roberto. Comme lors des précédentes éditions des Jeux des Iles, les athlètes malgaches pourront se préparer à l'étranger. " Les chancelleries étrangères à l'image de la Chine vont nous appuyer pour la préparation. 64 athlètes de quelques disciplines vont partir en Chine pendant trois mois ", continue le ministre.

L'objectif de la Grande Ile est de terminer première à domicile en juillet en 2023 et le clan malgache essaie de chercher les solutions par tous les moyens d'atteindre ce but. Les travaux de construction et de rénovation des infrastructures sportives devant accueillir les différentes épreuves vont être lancés d'ici peu.

" Tous les dossiers techniques des infrastructures ont été bouclés. Le deadline sera respecté pour que les infrastructures puissent être utilisées pendant les Jeux ", continue le numéro un du sport malgache. Parmi les travaux de construction figure le nouveau gymnase multisports de 8000 places, la piscine olympique, la rénovation de la piste en tartan du Stade d'Alarobia, du Palais des Sports de Mahamasina et bien d'autres.