Madagascar: Ambassade française - Pierre Couve et Patrick Bosdure, deux nouveaux conseillers à Antananarivo

Du sang nouveau. Les hauts responsables au niveau de l'ambassade française à Madagascar sont remaniés au même titre que l'ambassadeur. De nouvelles têtes débarquent à Ambatomena pour s'occuper des portefeuilles de coopération aux côtés de l'ambassadeur français. En effet, Pierre Couve occupera dorénavant le poste d'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade. Ce colonel de la gendarmerie française qui est diplômé, entre autres, de l'Institut des hautes études du ministère français de l'Intérieur, sera chargé des questions relatives à la sécurité intérieure de la France auprès de sa représentation à Antananarivo.

Il remplace le colonel Bertrand Thouvenot à ce poste. Dans ce cadre, " il anime la coopération de sécurité dans leurs aspects techniques, opérationnels et institutionnels ". Il joue aussi un rôle important dans le " soutien à l'exportation pour les entreprises françaises travaillant dans le domaine de la sécurité ". Et pour assurer l'effectivité de ses missions, Pierre Couve sera assisté par d' autres militaires français qui sont déployés au niveau de la police nationale, de la gendarmerie et du bureau national de gestion des risques et des catastrophes.

Patrick Bosdure, quant à lui, sera le nouveau conseiller en charge de la coopération et de l'action culturelle de l'ambassade française. Il assurera également la direction de l'institut français de Madagascar. Il lui revient la mission " d'entretenir et renforcer la relation privilégiée de la France avec Madagascar dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et la recherche, de l'attractivité, des enjeux globaux, de l'appui à la société civile, de la coopération décentralisée, de l'environnement et du changement climatique, de l'autosuffisance alimentaire ou encore de l'accès des jeunes au marché de l'emploi ".