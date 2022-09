Tunisie: Royaume-Uni - Décès de la reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans - Goodbye " Lilibet "

Le prince Charles de Galles, son fils aîné, lui succède automatiquement sur le trône. Il devient le Roi Charles III Sa Majesté la reine Elizabeth II, qui a célébré le 6 février 2022 son jubilé de platine -- les 70 ans de son installation sur le trône --, a tiré, hier, sa révérence à l'âge de 96 ans, a annoncé Buckingham Palace. C'était le plus long règne de la monarchie britannique.

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II, " Lilibet ", son surnom, est décédée, hier, à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, entourée de sa famille.

"La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a fait savoir le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II était très populaire.

Le prince Charles de Galles, son fils aîné, lui succède automatiquement sur le trône du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que de quatorze autres États souverains, appelés royaumes du Commonwealth, et de leurs territoires et dépendances.

" La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément le décès d'une souveraine chérie et d'une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, et par d'innombrables personnes à travers le monde. Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue. ", lit-on dans un communiqué du nouveau roi.