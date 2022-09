Congo-Kinshasa: La femme de médias et son leadership dans la société congolaise/Ifasic - Grâce Shako sensibilise les étudiantes

Depuis la nuit des temps, la femme a été quelque peu chosifiée et mise sous le joug de l'homme, se trouvant dans une situation de dépendance. Cette situation n'est toujours pas résolue jusqu'à ce jour, en dépit de l'évolution de la société. En République Démocratique du Congo (RDC), la femme n'est pas prise en considération, surtout dans le secteur médiatique. C'est dans ce sens que Madame Grâce Shako, journaliste à la RTVA, a organisé, sous les couleurs de l'ONG LFM, mercredi 7 septembre 2022, une conférence à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (Ifasic) où elle a sensibilisé les étudiantes de cet établissement de l'ESU sur le rôle à jouer par la femme des médias dans le monde actuel.

Le thème : "la femme des médias et son leadership dans la société congolaise : la gestion de préjugés et du succès". Cette activité a connu la participation du Professeur Kambayi Bwatshia, recteur de l'Ifasic. Patient Ligodi, directeur général d'Actualité.CD et Madame Arlette Botela, journaliste à télé 50, étaient aussi au banc des intervenants.

Dans son intervention, Madame Grace Shako a soutenu que la femme doit dorénavant être vue sous un nouvel œil au regard de ses nombreuses capacités à assumer des tâches autrefois réservées aux seuls hommes. "Malgré toutes ces choses, elle n'est pas récompensée à sa juste valeur, plusieurs dans les rédactions n'occupent que les postes d'exécutants et non de chefs de rédaction ou de publication, même si elles se distinguent", a-t-elle condamné, et d'ajouter que les femmes journalistes sont également victimes des préjugés.

La Présidente de l'ONG Leadership des Femmes de médias voudrait que les femmes des médias stimulent leur engagement en travaillant ensemble, hommes et femmes, pour un meilleur environnement médiatique. " Notre but n'est pas d'être meilleur que les autres mais c'est dans le souci de donner le meilleur de soi", a-t-elle, enfin, soutenu.