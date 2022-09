Congo-Kinshasa: Ce samedi 10 septembre 2022/Lukunga - Batumona en meeting des vérités !

*C'est la cinquième fois qu'il est en face des kinois et kinoises dans le cadre de la campagne sur les croisades d'armement patriotique et politique. Ce samedi 10 septembre 2022, il annonce un meeting des vérités destiné à tourner la page des brouilles rwandaises et ougandaises et à renforcer les rangs des Forces armées congolaises et de la police. Laurent Batumona sera, en effet, accompagné d'une importante délégation des membres de son Parti, le Mouvement de Solidarité pour le Changement. Il plaide pour le soutien inconditionnel et indéfectible aux actions du Chef de l'Etat, des Fardc, de la CENI pour l'enrôlement et la tenue des élections dans les délais constitutionnels, il appelle au recrutement des jeunes dans l'armée et la Police. Tels les sujets qui seront au menu de son message, selon un des experts en communication du MSC.

Laurent Batumona avait appelé, lors du lancement de la campagne sur les croisades d'armement patriotique et politique, il y a deux mois, à Yolo, les jeunes filles et garçons à s'enrôler massivement dans l'armée et la Police pour défendre la RDC, victime des agressions récurrentes, des viols et de pillage de ses richesses dans l'Est.

L'Autorité Morale du MSC a, tout au long de ces croisades qu'il tient, lancé plusieurs appels de reconnaissance des efforts que le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le redressement de la vie sociale du peuple congolais.

Ces initiatives sont souvent suivies d'effet dans toutes les provinces. Au mois d'août de cette année, Laurent Batumona avait accusé le système politique qui entretenait le blocage qui ne s'appuyait pas sur des vérités du programme social du Chef de l'Etat.

Déterminé à orienter son message vers " la jeunesse et l'avenir ", Laurent Batumona va, une fois de plus, encourager les jeunes à répondre à son appel. Car, dans l'armée, il y a toutes les filières du travail.

Elections : Nécessité politique

Il a, par ailleurs, multiplié des appels à la population en vue de s'enrôler massivement pour l'obtention de la carte d'électeur et la carte d'identité dont la Céni s'apprête à amorcer l'opération.

Optimiste avéré, Il confirme la tenue des élections en 2023. Il tient, à tout prix, offrir à Félix Tshisekedi un deuxième mandat pour achever son programme social. Il a va, en outre, mobiliser tous les congolais, en commençant, évidemment, sur ses militants et cadres de son parti, à voter pour les candidats du MSC afin d'avoir une majorité de plus de 300 Députés à l'Assemblée Nationale qui constitue, pour lui, une nécessité politique, si l'on veut laisser la main libre à promouvoir le social, comme le prévoit le slogan "le Peuple d'abord".

Le MSC offre une ambiance dynamique et décontractée

"Le meeting des vérités sera une occasion essentielle pour s'imprégner de grandes lignes de l'évolution de l'actualité politique à la source. Le meeting sera agrémenté par des orchestres", révèle, enfin, un des cadres influents du MSC.