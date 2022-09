Congo-Kinshasa: La société Premidis SARL et son PDG Shiva Prassad incontournables malgré la campagne de diabolisation

La société Premidis œuvrant en République démocratique du Congo est l'une des plus grandes entreprises fournissant depuis une vingtaine d'années des biens de première nécessité à la grande satisfaction de la population congolaise et des pays voisins. Depuis lors, grâce au leadership exceptionnel de son PDG Shiva Prassad, Premidis SARL ne cesse de se tailler une place considérable dans les perles rares au sein d'autres sociétés en produisant de l'eau minérale, de la semoule, du lait de beauté, des liqueurs, du désinfectant, biscuit, vin, de l'eau minérale... cela de très bonne qualité.

Cette production se fait localement dans l'objectif d'éviter à la RDC d'importer presque tous les biens de première nécessité. A cela s'ajoute l'accompagnement du gouvernement central de plusieurs projets de développement mais aussi l'engagement de la main d'œuvre locale partout où Premidis Sarl travaille à la grande satisfaction de tous.

Selon les estimations des experts, dans le territoire de Rutshuru où les groupes armés sont encore actifs, Premidis Sarl a engagée plus de 1000 jeunes étant considérés comme une entité en proie facile dans la déstabilisation de la situation sécuritaire au Nord-Kivu volatile depuis plus de 20 ans. Mais, depuis que ces jeunes ont été employés par la société précitée, ils sont déjà stables et se prennent déjà en charge.

Lors de notre récente descente dans le Rutshuru, un jeune qui s'est confié à nous sous anonymat n'a pas manqué de saluer l'arrivée de Premidis Sarl au Nord-Kivu et pense que si les autres sociétés prennent comme modèle Premidis Sarl et son PDG Shiva Prassad, la province de Julien Paluku Kahongya aura assez des jeunes engagés et cela réduira l'activisme des groupes armés.

" Je suis âgé de 27 ans actuellement et père de 3 enfants, j'ai été engagé par Premidis depuis 8 ans et je suis stable financièrement, ce qui me réjouis. Je reçois à la fin de chaque mois, un salaire qui me permet de satisfaire aux besoins de ma famille, je suis entrepreneur dans le domaine de l'élevage des porcs grâce à mon boulot et j'épargne aussi quelque chose à la fin du mois ", a remercié ce dernier sous couvert d'anonymat.

Et de poursuivre : " Avant que je ne sois engagé, je faisais presque rien à part être dans les antivaleurs notamment en prenant sans contrôle des boissons fortement alcoolisées et j'étais manipulé dans les troubles par les personnes mal intentionnées surtout les politiciens en mal de positionnement et je regrette d'avoir fait mais par manque d'occupation j'étais une proie facile à avoir. Je dis merci à Premidis Sarl et son PDG Shiva Prassad de m'avoir engagé et d'autres jeunes car je suis stable financièrement et j'appelle tout le monde de soutenir Premidis car à part nous engager, elle finance la réhabilitation des écoles, bureaux, ponts, routes... ce que les autres sociétés ont du mal à faire ".

Notons qu'en ville de Goma, Premidis est un grand partenaire de l'hôtel de ville en finançant la construction du bureau du commissariat urbain de la police, d'un pavillon d'une université catholique à une somme estimée à plus de 200 000$ cela sans contrepartie.

Les sages disent: " On ne jette des prières que sur l'arbre qui porte des fruits ". Premidis et son PDG Shiva Prassad ne sont pas épargnés de cet adage car est victime d'une campagne de diabolisation par certaines sociétés n'engageant même pas 20 personnes et incapables de donner au gouvernement même une moto mais Premidis reste imperturbable grâce à son amour et son souci de voir la RDC développée dans les jours à venir.