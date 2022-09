Sénégal: Marché international des matières premières - Les prix baissent, sauf celui du pétrole brut

La situation internationale, au mois de juin 2022, est marquée par un fléchissement des cours du blé, du coton, du maïs, du sucre et du riz par rapport au mois précédent. S'agissant du pétrole brut, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) souligne que les prix continuent leur flambée en affichant une croissance de 7,9% sur la même période. Les cours mondiaux du maïs ont connu une baissé de 3,8% au mois de juin 2022 en se situant à 758,4 US cents / boisseau contre 788,4 en mai. Par rapport au mois de juin 2021 où le coût était de 672,4 US cents / boisseau, il est noté, tout de même, une hausse de 12,8%.

Pour le blé, le coût est passé de 1219,9 US cents / bois de 60lb au mois de mai à 1087,7 au mois sous revue soit une régression de 10,8% en variation mensuelle. Comparé au coût enregistré au même mois de l'année 2021 (620,6 US cents / bois de 60lb), l'agence relève une hausse de 75,3%.

Aussi, l'Ansd renseigne que le coût du riz, au mois de juin dernier était de 225,7 FCFA/KG contre 232,9 FCFA/KG le mois précédent, soit une baisse mensuelle de 3,1%. Par rapport à la même période de l'année précédente durant laquelle le prix du riz était de 155,9 FCFA/KG, la même source note une hausse de 44,8%.

Le prix du sucre, en ce qui le concerne, est passé de 19,3 New York - cents/lb n°11 au mois de mai à 18,8 New York - cents/lb n°11 en juin, soit une baisse de 2,6%. Par rapport à la période correspondante de l'année écoulée où le coût du sucre était de 17,2 New York - cents/lb n°11, il est relevé une hausse de 9,3%.

Pour ce qui est du coton, le prix connait une régression de 5,9% en variation mensuelle en passant de 163,8 US cents/lb au mois de mai à 154,2 au mois sous revue. Comparé au prix enregistré au mois de juin 2021 (94,5 US cents/lb), l'agence fait ressortir une hausse de 63,2%.

Par ailleurs, l'agence note que le prix du pétrole brut maintient sa progression au mois de juin dernier. En effet, le coût du baril du pétrole brut s'est situé à 122,0 dollars américains le baril contre 113,1 dollars le mois précédent soit une hausse de 7,9% en rythme mensuel. Par rapport au mois de juin 2021 où le coût du pétrole brut était de 73,2 dollars américains, l'agence relève aussi une augmentation de 66,7%.