Sénégal: Magal Touba 2022 - Sonatel renforce son dispositif technique et son engagement citoyen

Le groupe Sonatel renforce son dispositif technique mis en place pour le bon déroulement des communications et renouvelle son soutien au comité d'organisation pour la réussite du Grand Magal de Touba édition 2022. Une délégation de l'entreprise conduite par le directeur général Sékou Dramé a été reçue par le khalif général des mourides.

La Sonatel apporte sa traditionnelle contribution à l'organisation du grand Magal de Touba à travers, entre autres, le renforcement de son dispositif. Ce dispositif se traduit, selon un communiqué de la Sonatel, par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec comme innovation majeure pour ce Magal les extensions réalisées sur le réseau Fibre optique pour les abonnés résidentiels et entreprises à Touba. Des améliorations ont été apportées pour densifier la couverture du réseau en 4G+ à Touba, ses environs et l'autoroute " Ila Touba".

" Cette année Sonatel apporte une innovation de taille avec des sites pilotes 5G pour permettre de tester certains usages utiles à l'évolution des activités et communications du comité d'organisation. Avec l'ambition de permettre aux pèlerins de vivre une communion connectée avec les dernières évolutions technologiques à travers le monde. ", informe le communiqué.

Selon le document, la diffusion de l'évènement en direct sur Internet par le comité d'organisation sera assurée avec la mise à disposition de liaisons spécialisées très haut débit. Aussi, note-t-il, des forfaits téléphoniques ont également été mis à la disposition des membres du comité d'organisation pour une meilleure coordination de leurs actions durant l'événement.

Dans la foulée, le groupe Sonatel dit avoir déployé une bonne connectivité dans les espaces presse du comité d'organisation pour faciliter les différentes opérations des journalistes et pour un bon relais presse de l'évènement. Des lignes internet et téléphoniques ont été déployées pour la couverture du grand magal, et ce du 12 au 16 septembre 2022, précise-t-on.

Par ailleurs, " le renouvellement de l'engagement citoyen de Sonatel se poursuit toujours avec la mise à disposition de plusieurs bâches à eau de 5 m3 d'eau, d'eau minérale en partenariat avec Kirène, de kits d'hygiène et des essentiels du pèlerin (un ensemble de commodités telles que des nattes, lave-mains, seaux, bassines, bouilloires sont remis aux disciples et familles religieuses afin de contribuer au Magal) aux familles d'accueil, aux structures administratives. "