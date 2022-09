Congo-Kinshasa: Désengorgement des centres pénitenciers/Rose Mutombo - "Nous avons levé les options (... ), le contrôle commence dès ce 9 septembre"

Il s'est tenu hier, jeudi 8 septembre 2022, la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature à Kinshasa. A l'issue de ces assises, Rose Mutombo, Ministre d'Etat, ministre de la justice et garde des sceaux, l'une des parties prenantes de la réunion a affirmé le début de l'opération de contrôle pour le désengorgement des prisons ce vendredi 9 septembre. Cette réunion s'est tenue au cabinet du Conseil constitutionnel dans la commune de la Gombe à Kinshasa.

Madame la ministre a restitué l'ossature de ces assises, les premières depuis le changement intervenu à la tête de différentes juridictions et offices. " C'était notre première réunion de contact avec l'arrivée de nouveaux membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons eu à traiter plusieurs points inscrits à l'ordre du jour notamment la problématique de la surpopulation carcérale dans nos centres pénitenciers, les décisions iniques qui sont rendues par les différents cours et tribunaux, la discipline des magistrats, le recrutement de nouveau magistrats et même les affectations dans les provinces où il n'y a pas de magistrats ", a-t-elle indiqué.

Pour ce qui est du désengorgement des prisons du pays, la ministre de la justice a précisé : "nous avons levé les options pour que le Procureur général de la Cour de cassation et le Premier président de la Cour de Cassation puissent faire leur travail, c'est-à-dire, ils doivent commencer le contrôle dès ce 9 septembre pour désengorger les prisons. Il faut un souffre nouveau et c'est pourquoi il a été procédé des changements à la tête de nos juridictions et offices".

Concernant la sanction des magistrats qui vont à l'encontre de l'Etat de droit, Mme la ministre était plus alarmante "laissez-nous le temps de voir comment y travailler. Ceux qui sont dans les mauvaises pratiques seront sanctionnés. Les sanctions sont prévues dans les statuts des magistrats", a-t-elle achevé.

Il y a lieu de souligner que, selon les participants dans ces assises, le Conseil supérieur de la magistrature va bientôt publier le communiqué pour donner le chronogramme de recrutement de magistrats. Le chronogramme sera posté dans le site du Conseil supérieur de la magistrature. Avant la fin de cette année 2022, il sera organisé le test de recrutement de nouveaux magistrats dans toutes les provinces de la RDC.