Cote d'Ivoire: Séguéla - Le candidat du RHDP à la législative partielle reçoit le soutien de l'indépendant Fofana Vatiekoumba

Dans la course pour la succession d'Amadou Soumahoro en tant que député dans la circonscription électorale de Séguéla sous-préfecture, le candidat du RHDP, Diomandé Mamadou dit "Mady", a reçu le soutien de son adversaire déclaré, le candidat indépendant Fofana Vatiekoumba.

C'était lors de la cérémonie officielle de lancement de la campagne du candidat du RHDP le samedi 27 août 2022 à l'école primaire de Téguéla, son fief. A cette occasion, saisissant le moment de son intervention, le candidat indépendant Fofana Vatiecoumba a annoncé qu'il se retirait de la course pour la succession d'Amadou Soumahoro.

Avant d'appeler ses partisans à voter le candidat du RHDP. "Mady " est mon frère, et après réflexion et consultation de la base, j'ai décidé de me retirer, humblement, pour lui dire que nous restons des frères et que désormais je le soutiens pour qu'il soit le vainqueur de cette législative partielle. Parce qu'à Séguéla nous avons besoin d'union pour continuer sur la lancée de nos illustres devanciers le Tchomba, Amadou Soumahoro et Hamed Bakayoko et faire l'union autour de notre développement " a-t-il affirmé.

Cette cérémonie de lancement de campagne s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du Worodougou , notamment du ministre Bouaké Fofana, du député de Séguéla, Zoumana Bakayoko, des chefs de Séguéla et de plusieurs autres cadres de la région.

Tout comme le député de Séguéla commune, le ministre Bouaké Fofana a insisté sur la nécessité de s'unir autour du candidat RHDP, Diomandé Mamadou, pour cette élection partielle. Aussi a-t-il appelé l'ensemble des électeurs de la sous-préfecture à se mobiliser pour plébisciter le candidat "Mady".

" Pour cette élection, le choix du président du RHDP Alassane Ouattara s'est porté sur Mamadou Diomandé dit Mady. Soyons donc unis derrière lui pour remporter haut la main cette élection. Nous ne devons pas trahir le choix du Président Ouattara ", s'est-il exprimé en substance.