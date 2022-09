Afrique: FORAF - Des panélistes mettent en avant le rôle des gouvernements régionaux dans l'intégration africaine

Saidia — Des panélistes ont mis l'accent, dans le cadre du premier Forum des régions d'Afrique (FORAF) organisé du 08 au 10 septembre à Saïdia, sur le rôle des gouvernements régionaux dans l'intégration africaine et le renforcement de coopération entre les régions du continent. Lors de ce panel placé sous le thème "Gouvernements régionaux et Intégration Africaine", les intervenants ont souligné l'importance ultime de la zone de libre échange continentale Africaine (ZLECAF) pour le présent et l'avenir, notant que cette région constitue un cadre de base pour l'intégration et le développement du continent, ainsi que pour assurer son intégrité et sa position à l'échelle internationale.

"Compte tenu des expériences que l'Afrique a accumulées dans le domaine de la coopération décentralisée, l'opérationnalisation de la ZLECAF ne peut que favoriser efficacement le développement de la coopération multiforme entre les régions africaines, notamment dans les domaines du commerce de marchandises et de services, d'investissement, de propriété intellectuelle, de concurrence et d'e-commerce", ont estimé les panélistes.

Le conseiller économique régional de la ZLECAF, Chawki Jaballi, a souligné le rôle que peuvent jouer les gouvernements régionaux dans la promotion de la Zone de libre-échange continentale africaine, notant qu'ils sont invités à adhérer à cette initiative en adoptant des stratégies et en nouant des partenariats leur permettant de profiter des opportunités offertes par cette Zone.

Pour sa part, le coordinateur du Fonds Africain d'Appui à la coopération décentralisée Internationale des Collectivités Territoriales, Mostafa Ameur, s'est attardé sur la contribution de ce fonds à la promotion de la coopération Sud-Sud, à travers son appui à la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales marocaines et africaines et le financement et la réalisation de divers projets en partenariat avec ces collectivités.

Dans ce sillage, le Vice-Président du Conseil de la Région de l'Oriental, M. Omar Hejira, a mis en avant l'expérience de la région en matière de partenariat avec un certain nombre de régions africaines, considérant que la coopération internationale décentralisée sous toutes ses formes constitue un mécanisme qui consolide le partenariat entre collectivités territoriales autour de projets de développement local dans le cadre d'une relation existante de respect et d'intérêts mutuels.

M. Hejira a affirmé que la région de l'Enregistrer & quitterOriental a fait de la coopération décentralisée, de l'économie solidaire et sociale et de la formation territoriale des ressources humaines un axe majeur de ses dynamiques vers les régions africaines, et dispose désormais d'une expérience pionnière dont on peut tirer profit, citant comme exemple l'initiative de coopération entre le Centre de formation territorial de l'Oriental et la région Kaolack, au Sénégal.

Organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par l'Association des Régions du Maroc (ARM), en collaboration avec l'Organisation Cité et Gouvernement locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), et le Conseil régional de l'Oriental, avec le soutien du ministère de l'Intérieur (Direction Générale des Collectivités Territoriales -DGCT-), cette première rencontre du FORAF connaît la participation de plus de 20 pays d'Afrique adoptant un système décentralisé, avec la présence d'environ 85 présidents de régions africaines.