Madagascar: Approvisionnement - Baisse de la quantité d'eau distribuée

Le ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène (MEAH) et la Jirama se préparent aux impacts de la période d'étiage. Le niveau d'eau baisse. La perturbation de l'approvisionnement en eau se reproduira, en cette période d'étiage. La quantité d'eau diminue. " Il y a une baisse de la quantité d'eau distribuée au près des consommateurs. Il commence à faire chaud. Cela provoque un déséquilibre entre l'eau disponible et les quartiers qui peuvent être ravitaillés ", explique Rija Ramarosandratana, Chief Operations officier water par intérim, auprès de la Compagnie nationale d'électricité et d'eau (Jirama), hier. Cette quantité d'eau pourrait diminuer de 20%. La durée de cette période d'étiage dépendra de la prochaine saison de pluie.

" Tout dépendra du temps et du début de la prochaine saison de pluie. Si la pluie tombe plus tôt, le problème sera résolu assez tôt ", rajoute Rija Ramarosandratana. Certains quartiers risquent, ainsi, de subir des pannes d'eau, aux mois de septembre-octobre-novembre. Les coupures d'eau se sont multipliées, depuis la fin du mois d'août. Les quartiers aux extrémités des réseaux de distribution d'eau seraient les plus exposés à cette coupure, à savoir, Ilafy, Sabotsy Namehana, Ambohimangakely, dans le district d'Avaradrano, Iavoloha, Itaosy, Ampitatafika, dans le district d'Atsimondrano.

Pluie provoquée

Le MEAH et la Jirama ont pris des mesures pour réduire au minimum les impacts de cette période d'étiage, chez les consommateurs. La production de pluies provoquée dans les zones les plus affectées est en vue. " La pluie provoquée exige certaines conditions. Nous étudions, actuellement, l'évolution de ces conditions ", rajoute Rija Ramarosandratana.

En attendant la faisabilité des pluies provoquées, la Jirama annonce l'installation de bonbonnes d'eau dans les quartiers qui ne bénéficient pas d'eau via le réseau. Des travaux d'entretien des infrastructures de distribution d'eau, de captage et des centres de production s'effectueront, en parallèle.

La Jirama invite la population à protéger l'environnement, à limiter la quantité d'eau consommée au strict nécessaire et à éviter le gaspillage.