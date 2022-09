Ile Maurice: Système alimentaire - Dialogue pour promouvoir une agriculture urbaine équitable

"Promouvoir le système alimentaire urbain durable à Maurice en renforçant l'agriculture urbaine et périurbaine à travers des approches d'économie circulaire." C'est une étude que mène l'United Nations Partnership for Action on Green Economy (UN PAGE) Mauritius. Ce, en collaboration avec l'International Institute for Environment and Development (IIED) et la faculté de l'agriculture de l'Université de Maurice (UoM). C'est dans cette optique qu'un dialogue sur les Urban Food Systems est organisé les 7 et 9 septembre à l'UOM. Cet événement réunit différents ministères, municipalités et acteurs dans le domaine des systèmes alimentaires urbains.

L'étude que mène cette organisation est axée en particulier sur Vacoas-Phoenix, Port-Louis et Rodrigues, pour soutenir la transition vers un système alimentaire urbain plus durable et résilient. Elle a exploré "le contexte politique national pour la promotion de l'agriculture urbaine et périurbaine pour des systèmes alimentaires urbains plus durables et équitables, et l'intégration de l'agriculture urbaine durable dans la planification urbaine à Vacoas-Phoenix et Port-Louis" et a hiérarchisé les recommandations à mettre en œuvre dans chaque ville.

Le dialogue, dans ce contexte, a pour but de "hiérarchiser en fonction des priorités la mise en place de mécanismes permanents de gouvernance à plusieurs niveaux. Afin de renforcer la coordination entre les différents ministères et parties prenantes et de promouvoir des systèmes alimentaires urbains durables et équitables".

Des solutions concrètes sont identifiées pour la transformation vers des systèmes alimentaires durables à court et long termes. Ce, tout en considérant des contextes de la politique et de la gouvernance des systèmes alimentaires dans le pays. La manière dont les recommandations de l'étude peuvent contribuer à Mauritius Food Systems Pathway est aussi examinée.