Afrique: Conférence internationale - La CSR dans l'ère post-Covid-19 au centre des débats

Depuis le 7 septembre, Maurice accueille la 19e conférence internationale sur la Corporate Social Responsibility. L'événement, organisé par l'Université des Mascareignes et le Social Responsibility Research Network (SRRNET), a mobilisé une centaine de participants mauriciens et étrangers autour de thèmes divers comme la préparation aux futures pandémies, l'avenir de l'éducation et de la santé après le Covid-19 entre autres.

Coup d'envoi mercredi de la 19e édition de la conférence internationale sur la Corporate Social Responsibility. La cérémonie d'ouverture s'est tenue à l'hôtel Ravenala Attitude à Balaclava vers 10 heures. Celle-ci marque également la 10e conférence sur l'Organisational Governance. Ainsi, les 7, 8 et 9 septembre, l'Université des Mascareignes et le Social Responsibility Research Network (SRRNet), présidé par le pro- fesseur David Crowther, accueillent pour la première fois à Maurice ce double événement dont le thème est axé sur la responsabilité sociale à l'ère du changement. L'objectif est de revoir cette notion suivant le Covid-19 qui a affecté le monde des affaires.

"Avec le Covid-19, on a eu deux années mortes dans le monde entier. Nous reprenons cette conférence. C'est le premier événement de cette envergure sur la Corporate Social Responsibility (CSR) à Maurice. Comme le thème l'indique, nous aborderons les changements suivant la pandémie, les crises économiques et mondiales", déclare le Dr Dinesh Somanah, directeur général de l'Université des Mascareignes. Selon lui, environ une cinquantaine d'étrangers du Royaume-Uni, de l'Australie, de l'Inde, d'Afrique, entre autres continents, et une cinquantaine de Mauriciens y seront présents. D'ailleurs, le Dr Dinesh Somanah confie que c'était son rêve de réunir ces partenaires sur la même plateforme. Aussi, plusieurs participants s'y activent, à l'exemple de Business Mauritius, le Mauritius Council of Social Service (MACOSS), des ONG et autres acteurs du secteur privé.

Les débats porteront sur plusieurs thèmes présidés par des conférenciers. Parmi les sujets abordés, on retrouve les pandémies, crises et le New Straight Track, comment se préparer aux futures pandémies, l'avancement des objectifs de développement soutenable à travers l'interdisciplinarité de la recherche en la matière ainsi que le futur de l'éducation et de la santé après la pandémie.

D'autres sessions de discussion des plus enrichissantes auront lieu parallèlement. Les enjeux concernent notamment le rôle de la responsabilité sociale et sa communication dans le nation building : la perspective indienne, une analyse critique des taxes environnementales à Maurice comme initiative fiscale pour gérer le changement climatique et la soutenabilité, l'évaluation des niveaux de production des aliments stratégiques dans sept pays pour la sécurité alimentaire au Kenya, les impacts des taxes du charbon sur la soutenabilité économique, sociale et environnementale entre autres.

Selon le professeur David Crowther, le but du SRRN est de partager les meilleures pratiques à travers les discussions et de développer de nouvelles initiatives pour faire avancer les objectifs de responsabilité sociale et de durabilité. "Cette conférence est organisée chaque année dans différents pays et suivies par des personnes intéressées par ces objectifs. On espère qu'elle sera un succès comme pour les éditions précédentes", a-t-il fait ressortir.

D'après Dinesh Somanah, les chercheurs et responsables d'ONG mauriciens bénéficieront du réseau international associé à cette conférence. "Je souhaite que les diverses organisations puissent travailler ensemble pour la responsabilité sociale à Maurice. Ce serait bien de fusionner les idées novatrices dans ce sens pour que Maurice en bénéficie", nous a-t-il affirmé.