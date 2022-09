Sénégal: Le chef de l'état Macky Sall au président polonais Andrzej Duda "le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats"

En visite officielle à Dakar, le président polonais Andrzej Duda et le chef de l'État Macky Sall, ont animé ce jeudi 08 Septembre une déclaration de presse conjointe.

Selon Dakaractu, lors de cette rencontre avec la presse nationale au terme d'une séance de travail entre les deux chefs d'État et de leurs gouvernements, le président Macky Sall s'est félicité de l'état de la coopération entre le Sénégal et la Pologne. À l'issue de ce rendez-vous de Dakar, les deux pays se sont engagés à consolider la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'assainissement et la formation maritime...

" J'apprécie beaucoup votre visite qui fait suite à celle que j'avais effectuée en Pologne en 2016. Le Sénégal et la Pologne entretiennent de très bons rapports de coopération. Notre coopération s'est renforcée avec l'ouverture réciproque d'ambassades à Varsovie en 2015 et de la Pologne à Dakar en 2016. Nous avons exprimé au président Duda notre forte volonté de consolider et élargir la coopération bilatérale entre les deux pays dans les secteurs clés de l'agriculture de l'assainissement de la formation maritime où la Pologne dispose d'une expertise avérée. Et nous avons beaucoup à apprendre de la Pologne ", a précisé le chef de l'État Sénégalais.

Par ailleurs, le président Macky Sall a également rassuré Andrzej Duda, que le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et que ses portes sont grandement ouvertes pour accueillir les entreprises polonaises qui cherchent à investir dans différents secteurs. " Nos deux gouvernements vont examiner en détails tous ces volets et voir comment allouer la ligne de crédit de 100 millions de dollars US que la Pologne a mise à la disposition du Sénégal en guise de prêt. Nous voulons aussi collaborer dans le domaine des hydrocarbures, dans la perspective de l'exploitation prochaine de gaz et de pétrole à compter de 2023.

Nous souhaitons par ailleurs renforcer les échanges économiques par l'investissement en impliquant davantage nos secteurs privés respectifs. J'ai rassuré le Président Duda sur le fait que le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et que les entreprises polonaises sont les bienvenues chez nous dans les domaines comme la construction, le logement, les infrastructures hôtelières, les Agro- pôles, l'industrie de façon générale pour ne citer que ces domaines. " Ce qui a été bien apprécié par le président Polonais Andrzej Duda, qui n'a pas aussi manqué à saluer les beaux jours de la coopération bilatérale entre les deux États ...