Afrique: Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) applaudit la Gambie, seul pays à avoir tenu ses promesses concernant l'accord de Paris

La Gambie était l'un des deux pays qui a pris l'engagement de limiter la hausse des niveaux de température à 1.5 degrés Celsius d'ici la fin du 21 ème siècle conformément à l'Accord de Paris et 3 ans plus tard, en 2021, était l'unique pays au monde à avoir tenu sa promesse, selon le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement.

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a procédé à la publication de son rapport sur la Gambie couvrant une période de trois ans, 2019 à 2021.

Le rapport est un résumé des activités du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Gambie couvrant une période de trois ans, 2019, 2020 et 2021. Le rapport révèle également les progrès accomplis en vue de consolider la nouvelle démocratie de la Gambie et devenir un leader mondial dans le domaine du changement climatique.

" Suite à l'émergence de la pandémie du COVID-19, le rapport révèle le soutien apporté par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans tous les domaines concernant la riposte contre le COVID-19 à travers la cellule de gestion de crise et la Structure de Responsabilisation du COVID-19, et ce, en vue d'une transformation de la nation et la réalisation des Objectifs de Développement Durable " rapporte le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

" Le rapport met en lumière les principaux partenariats et le rôle du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en tant que facilitateur moderne et innovateur rapprochant les multiples acteurs, et ce, en vue de galvaniser leur soutien dans le but de remplir les promesses définies dans le Plan Cadre des Nations Unies pour le Développement (UNDAF) et la Formation Professionnelle Continue (CPD) 2017 - 2021. "

Le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) exprime les leçons apprises et les profondes réflexions sur les voies et moyens que le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) envisage d'employer en vue de la mobilisation des partenaires au développement pour la mise en œuvre des projets de développement.

" En 2019, la Gambie a démontré une forte détermination pour consolider sa jeune démocratie et devenir un leader mondial dans le domaine du changement climatique " a souligné dans le rapport, Mme Aissata De, la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Gambie.

" Un nouveau projet de constitution a été élaboré et publié à la suite de larges consultations. La nation et le monde ont été témoins pour la première fois de l'histoire de ce pays, et ce, pendant une période de 30 semaines, des confessions de crimes graves et d'abus contre les droits de l'Homme lors des audiences télévisées de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC). "

" Cependant, avec l'émergence de la pandémie du Covid-19, la Gambie n'a nullement été épargnée. En 2020 et 2021, la pandémie a eu un impact sans précédent sur la population et le paysage du développement, et ce, dans un contexte transitionnel complexe coïncidant avec des reformes politiques (Justice Transitionnelle, l'Etat de Droit, les Droits de l'Homme, les Elections Générales, la Réforme du Secteur de la Sécurité), " a-t-elle affirmé.

