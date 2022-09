Congo-Kinshasa: La plateforme d'actualité musicale et culturelle Strong2kinMoov nouveau partenaire d'Urban Scene

Urban Scène, Bana Groove et Strong2kin Moov s'associent. Dans l'optique de se rapprocher plus du public jeune, nos émissions Urban Scène et Bana Groove se sont associées au média Strong2kinmoov.com

Incarnant la jeunesse congolaise, ce média, qui est géré par des jeunes kinois, met au quotidien en lumière les artistes du ghetto à travers des articles, des posts sur les réseaux sociaux, des interviews sur YouTube et un réseautage élevé.

Puisque nos tranches Urban Scène et Bana Groove ont pour objectif d'atteindre les jeunes et les moins jeunes, nous nous sommes approchés de ce média qui représente valablement et valorise la scène urbaine congolaise.

Retrouvez désormais toutes les grandes lignes de l'actualité que publie Strong2kinmoov.com hebdomadairement dans Urban Scène et Bana Groove chaque samedi à 20h00' et en rediffusion chaque dimanche à 20h00' sur Radio Okapi, la radio de la paix.

Avec plus de 250.000 abonnés sur Facebook (dont une couverture de plus de 5 millions), plus de 96.000 abonnés sur TikTok, plus de 250.000 abonnés sur Instagram et plus de 30.000 abonnés sur YouTube, Strong2kinmoov.com est un véritable centre de rétrouvailles des jeunes congolais.