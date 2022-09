Angola: La Cour des Comptes promet un meilleur contrôle des dépenses publiques

Luanda — La Cour des comptes (TC, sigle en portugais) promet d'exercer un contrôle plus strict sur les dépenses publiques, dans le cadre des actes de fiscalisation de la gestion financière et administrative de l'Etat et d'autres institutions publiques et privées.

Dans le cadre de cette stratégie, le TC a entamé ce vendredi un séminaire sur le processus de transformation numérique, destiné aux juges et au personnel de cette juridiction supérieure, avec la présence d'intervenants nationaux et étrangers.

Selon la juge qui préside la Cour des comptes, Exalgina Gamboa, l'accent est mis sur l'exercice d'un contrôle et d'un suivi en temps réel des dépenses publiques.

Prenant la parole à l'ouverture de la réunion, la magistrate a souligné que l'initiative vise également à prévenir et décourager " certaines pratiques " qui persistent dans certaines institutions gérant " l'argent de l'État ".

Elle a noté le fait qu'une nouvelle ère commençait pour l'évaluation et le traitement des processus d'inspection externe des finances publiques qui étaient en cours de traitement au sein du TC.

Dans son allocution, la présidente de la Cour des comptes a précisé que la modernisation du système numérique de l'institution s'inscrit dans le cadre de la Réforme de l'Etat, de la Justice et de l'Administration Publique.

Selon Exalgina Gamboa, le nouveau système informatique de gestion de la Cour des comptes vise à améliorer l'action de la Cour des comptes, notamment dans le domaine technique.

Pour la responsable, le fait que tous les organes de l'Etat, y compris ceux de la justice, aient entamé le programme de modernisation, se traduira par une plus grande interopérabilité entre eux.

Le nouveau système informatique de gestion de la Cour des comptes contribuera à améliorer le processus de vérification interne des comptes et à rendre les processus plus dynamiques et transparents.

Le programme de transformation numérique comprend la mise en place d'un système de gestion intégré par phases sur une période de 11 mois.

Le séminaire dure une journée.