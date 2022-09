Maroc: Conférence à Tanger sur l'avenir du soutien à la production cinématographique nationale

Un conférence sur l'avenir du soutien à la production cinématographique nationale se tiendra mardi prochain en marge du 22ème Festival national du film (FNF), prévue à Tanger du 16 au 24 septembre.

La conférence, qui sera animée par la présidente du Comité de soutien à la production cinématographique au Centre cinématographique marocain (CMM), Mme Ghita El-Khayat, abordera des sujets liés à la politique de soutien à la production cinématographique nationale, qui s'incarne à travers le Fonds d'aide à la production, devenu depuis 2003 "avance sur recettes".

La rencontre tentera de répondre aux questions relatives à la nécessité de continuer à soutenir le cinéma, et de savoir si le Royaume dispose d'une véritable industrie cinématographique après plus de quarante ans d'aide publique, précise le comité organisateur.

La conférence illustrera également les critiques sur la quantité et la qualité des résultats du soutien au cinéma, la possibilité de modifier le travail du comité de soutien et son approche de traitement des projets cinématographiques, ainsi que la prolongation du mandat du comité de trois à quatre ans, afin de mener de véritables évaluations des projets, mais aussi de mettre l'accent sur les projets de post-production, permettant au secteur privé de s'associer à l'investissement dans le secteur cinématographique.

Considéré comme une manifestation cinématographique nationale à caractère artistique, culturel et promotionnel, le FNF vise à promouvoir le cinéma marocain, à encourager le travail des professionnels du secteur et à offrir un espace de rencontre, d'interaction et d'échange.

La 22ème édition du Festival, dédiée à la mémoire de feu Nour-Eddine Saïl, propose trois compétitions dédiées aux longs métrages, courts métrages de fiction et longs documentaires.

Le programme de l'édition comprend également le "Marché du film", qui permettra la discussion des sujets portant sur la distribution et l'exploitation des films à l'ère de la numérisation et des nouvelles formes de celles-ci; ainsi que des rencontres professionnelles pour discuter des sujets d'intérêt sur la réalité du cinéma national et les perspectives de son développement, outre la présentation de la production cinématographique pour les années 2020 et 2021, et d'autres activités parallèles.