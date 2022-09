Ile Maurice: Loterie vert - 2 gagnants se partagent le Jackpot de la Loterie Vert avec 7 bons numéros!

2 joueurs remportent le jackpot pour ce 93e tirage de la Loterie Vert en cochant 7 bons numéros. Ainsi ils empochent Rs 822,358 chacun.

La combinaison gagnante de ce tirage du 9 septembre 2022 est : 06-09-10-12-17-22-25 et la couleur bleue.

Le tirage numéro 93 a fait 11212 gagnants qui se partagent la somme de Rs 3,828,183

Totale de vente réalisée à la fermeture du jeu du 93e tirage sous la supervision de la GRA: Rs 7,404,030

Montant collecté par Lottotech pour le compte du Consolidated Fund of Mauritius sous la supervision de la GRA pour le 93e tirage: Rs 1,564,299.77

Loto Vert sans couleurs, plus facile à jouer offre plus de chance de gagner

A partir de demain, 10 septembre 2022, les couleurs s'effacent et Loto Vert devient plus facile à jouer et à gagner.

La démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en pratique des résultats d'une étude commanditée par Lottotech auprès des joueurs et de ses détaillants. Tous ont unanimement souhaité avoir un jeu à la fois facile, simple et offrant plus de chance de gagner. Par conséquent, cette volonté de Lottotech se traduira en réalité dès demain avec Loto Vert. Fini les couleurs ! Désormais, pour gagner le Jackpot chaque vendredi, il suffit tout simplement de trouver les 7 bons chiffres sur uniquement un total de 28 (7/28).

"Au fil des vendredis, depuis son lancement en 2020, Loto Vert a suscité un engouement certain, mais les joueurs émettaient régulièrement l'idée d'avoir un jeu plus facile. Soucieux de notre volonté de donner satisfaction au public que nous plaçons toujours au centre de nos activités, le travail a été enclenché par notre équipe Le jeu, plus facile à comprendre, à jouer et à gagner, devrait, nous le pensons, faire bien des gagnants du jackpot chaque vendredi soir. Cela dit, Lottotech continuera à encourager et à soutenir le jeu responsable, aussi bien que des projets sociocommunautaires et environnementaux en faveur du pays" a fait ressortir Moorghen Veeramootoo, le Managing Director de Lottotech.

Loto Vert : le jeu qui séduira

"Ce qui est encore plus intéressant, avec le Loto Vert sans le boules de couleurs, nous garantissions toujours de payer le jackpot chaque semaine. Voilà qui confirme notre volonté d'offrir un jeu plus facile à jouer et à gagner. Donc, Loto Vert est un jeu qui séduira" fait ressortir Pritiveraj Seebaruth, Product Manager de Loto Vert.

M. Satish Moher, détaillant de Lottotech qui gère l'emblématique Coronation à Port-Louis, estime que le Loto Vert sera mieux apprécié "souvan bann dimun ti pe dir zot gagn difikilte, ki zwe-la konplike avek kouler. Aster ek Loto Vert pena exkiz. Vremem zwe-la vinn pli fasil. Mo panse bann zwer pou byen apresie. Parey kouma mo byen apresie ki Lototech finn touzour a lekut zwer ek na pa per pou fer sanzman kan bizin"

Fait intéressant. Lottotech garantit un Jackpot d'un minimum de 1 million de roupies chaque vendredi. Donc, le Jackpot de Loto Vert peut être supérieur à Rs 1,000,000, en fonction de la vente, surtout que la répartition des gains reste toujours à 55.2%. Par conséquent, toute augmentation de la vente fait automatiquement grossir le Jackpot de Loto Vert. Bonne chance avec Loto Vert !