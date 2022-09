Ile Maurice: Le 336e gagnant du Loto - " Je vais développer et faire fructifier davantage mon entreprise "

C'est toujours une grande joie pour notre équipe, à Lottotech, d'accueillir un gagnant du Jackpot.

Mais cette joie a une saveur spéciale lorsqu'il s'agit de quelqu'un venant de milieu modeste. Justement, notre 336 e Jackpot Winner du Tirage No. 847 qui est reparti avec un chèque de Rs 18,360,038, se trouve dans cette catégorie. Le monsieur, habitant de Quatre Bornes, la quarantaine bien sonnée, entrepreneur dans le domaine de la construction, est à la tête d'une grande famille. Déjà, il pense à vivre plus heureux mais a bien des idées pour sa carrière professionnelle au sein de son entreprise : "Je vais développer et faire fructifier davantage mon entreprise" devait-* il dire d'emblée après avoir reçu sa nouvelle fortune.

Notre 336 e Jackpot Winner avait enregistré son coupon chez notre détaillant, K. Soobrayen Store de Palma, Quatre Bornes, à qui nous présentons nos plus vives félicitations d'ailleurs, non sans avoir choisi les mêmes numéros qu'il a toujours joués. Des numéros qu'il coche depuis le temps qu'il a commencé à jouer au Loto a-t-il expliqué. C'est ce matin dans la boutique que le détaillant lui a annoncé la bonne nouvelle lorsqu'il s'y est rendu pour faire des emplettes. "A ce moment précis, j'ai été agréablement surpris, mais je suis resté calme. Evidemment, j'étais très heureux et suis reparti partager mon bonheur à mon épouse et mes enfants" devait dire le sacré veinard avec émotions.

Homme de principe par excellence, le moment de bonheur qu'il vit depuis ce matin n'a pas empêché notre nouveau multimillionnaire de reprendre la machine à remonter le temps pour raconter un peu sa vie. "Mo finn pas boukou mizer ek mo finn travay byen dir pou mo reisi dan la vi" nous a-t-il rappelé avec nostalgie. Sa satisfaction, c'est que le dur labeur lui a permis de monter son entreprise.

L'idée de partage en tant que nouveau gagnant d'un Jackpot du Loto fait aussi partie de ses priorités. Cependant, il n'est pas question d'encourager l'assistanat : "Je vais aider ceux dans le besoin à ma façon. Mo pou donn enn dimun dan le bezwin enn golet, so lamson ek so la bwet. koumsa li pou kapav al lapes so pwason par limem tou le tan" a-t-il fait remarqué. Disons encore bravo à ce 336 e gagnant du Jackpot ! En attendant d'accueillir l'autre gagnant, le 337 e qui a, lui, joué au Snack Orientale de Port - Louis.