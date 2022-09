Sénégal: BRVM - Fortunes diverses pour les indicateurs clés de la Bourse en fin de semaine.

Les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 9 septembre 2022.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 896,138 millions de FCFA contre 690,097, soit une hausse de 206,041 millions de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 6128,038 milliards de FCFA contre 6133,122 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 5,084 milliards de FCFA.

Celle du marché des obligations a, de son côté, augmenté de 2,602 milliards, passant de 8175,596 milliards de FCFA la veille à 8178,198 milliards de FCFA ce vendredi 9 septembre 2022.

Les deux indices ont clôturé en baisse. L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,08% à 203,57 points contre 203,74 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a perdu 0,37% à 161,62 points contre 162,22 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 9 505 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,07% à 895 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,65% à 5 395 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,31% à 2 500 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (plus 2,58% à 6 750 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,17% à 1 150 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 3,48% à 2 360 FCFA), Servair Abidjan (moins 3,03% à 1 600 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 2,95% à 2 135 FCFA) et Oragroup Togo (moins 1,92% à 3 825 FCFA).