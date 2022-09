Sénégal: Fortes pluies attendues sur le pays - Le message d'alerte du Ministère de l'Intérieur !

Après une courte pause pluviométrique, de fortes précipitions sont attendus vendredi soir à Dakar et dans plusieurs localités du pays, poussant ainsi les autorités à lancer des appels à la prudence.

Le Ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique alerte. Reprenant les prévisions météorologiques de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), les services du Ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome informent que des orages et fortes pluies sont attendus au courant de la journée du vendredi 9 septembre 2022, notamment sur le Sénégal oriental, la Casamance et sur toute la façade ouest y compris Dakar et Diourbel.

Selon la même source, dans la nuit, les pluies vont intéresser le Nord du pays (Louga, Saint-Louis et Matam).

Une situation qui pousse les autorités gouvernementales à appeler les populations à la prudence, notamment sur l'utilisation de l'électricité dans les maisons. " Associées, l'eau et l'électricité représentent un réel danger pour le corps humain et peuvent donner lieu à des électrisations qui peuvent causer des lésions plus ou moins graves, voire des électrocutions fatales ", prévient le Ministère en charge de la Sécurité publique. Il invite les usagers à faire les installations par " un électricien agréé et à surtout " couper l'électricité si votre maison est inondée notamment au rez-de-chaussée ".

Depuis le début de l'hivernage, pas moins de trois personnes sont mortes par électrocution çà Dakar et dans sa banlieue.

Plus de 7 millions de m3 d'eau évacués

Sur la situation opérationnelle du plan Orsec, déclenché le 5 aout dernier, par le Che de l'Etat, Macky Sall, le Ministère de l'Intérieur informe, dans son communiqué n°10, qu'à ce jour, 239 sites inondés ont été recensés dont 121 traités et libérés, 118 en cours de traitement.

La note relève, en outre, que " de nombreux sites, du fait de la multiplication des précipitations et/ou de la remontée de la nappe phréatique, ont été libérés plusieurs fois ".

Il faut également souligner que le volume d'eau évacué dans la journée du jeudi 8 septembre est de 216.820m3. Et le cumul du volume d'eau évacué depuis le début des opérations est de 7.702.556 m3.