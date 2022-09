Sénégal: Lancement de la semaine nationale de l'alphabétisation - Le ministre de l'Education annonce le virage du numérique

L'alphabétisation va s'étendre aux supports numériques. C'est que qu'a annoncé le ministre de l'Education nationale. Mamadou Talla a présidé hier, jeudi 8 septembre, la cérémonie de lancement de la 47ème édition de la semaine nationale de l'alphabétisation.

Après un peu moins de cinquante années de célébration, la politique nationale de l'alphabétisation s'inscrit dans le sillage de la numérisation. C'est que qu'a annoncé le ministre de l'Education nationale, à l'occasion de l'ouverture de la semaine nationale de l'alphabétisation. Le but visé à travers cette initiative est d'élargir le champ d'action afin de toucher le maximum de cibles possibles. A cet effet, Mamadou Talla a annoncé l'ouverture prochaine de classes numériques, à côté d'une stratégie et de développement d'un programme d'éducation parentale. Pour ce faire, les équipes de la direction de l'alphabétisation vont investir les différents secteurs d'activité et les écoles.

" Nous allons investir les quartiers, des lieux d'exercice de certains métiers comme la couture, la coiffure, la menuiserie, la plomberie entre autres, mais aussi, les écoles en associant tous les membres des comités de gestion en utilisant le numérique comme support pour atteindre nos cibles ", a expliqué Mamadou Talla ". Cette démarche procède d'une volonté des autorités de faire face aux enjeux et à l'ampleur de la mission. " Devant l'urgence et l'ampleur de la tâche, une approche holistique à travers l'utilisation du numérique, s'impose dans le cadre de la diversification et de la transformation des espaces d'apprentissage d'alphabétisation ", a ajouté le ministre.

Pour cette 47ème édition, l'accent est mis sur les opportunités qu'offre l'alphabétisation via le numérique mais sur les contraintes. C'est pourquoi des formations en écriture, lecture en braille et pédagogie spécialisée de facilitateurs et d'agents de la Direction de l'alphabétisation et des langues nationales (DALN) sont prévues.

La semaine internationale de l'alphabétisation a été instituée en 1975. Elle fait suite à l'initiative des Nations-unies de déclarer la journée du 8 septembre, Journée mondiale de l'alphabétisation, en 1966. A travers cette célébration, l'objectif est de rappeler, selon le ministre de l'Education nationale, " l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains, pour une société plus instruite et plus durable ".