Sénégal: Bougane Gueye aux députes de la 14ème législature - "N'acceptez pas à Macky ce qu'il a refusé à Wade"

En prélude de l'installation de la 14ème Législature lors de la session d'ouverture de l'Assemblée nationale prévue ce lundi 12 septembre, le leader du Mouvement citoyen Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye s'est adressé aux nouveaux députés. Dans ce texte rendu public hier, jeudi 8 septembre, Bougane Guèye, candidat déclaré à la Présidentielle de 2024 demande notamment aux députés de ne pas "accepter pas à Macky ce qu'il a refusé à Wade".

"En vous propulsant à la place Soweto le 31 juillet dernier, les Sénégalais vous ont consacré représentants et du peuple et de la République. Vous devez le comprendre et l'assumer. Le lundi à venir ne doit pas être un jour de dupes. Que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance présidentielle et surtout de la mouvance présidentielle, vous ferez face à l'histoire et à la conscience citoyenne en votant pour le seul devenir du Sénégal", a tenu notamment à faire remarquer le leader de Gueum Sa Bopp qui plaide pour l'élection d'un "Président de rupture afin que le Sénégal ne bascule pas du fait d'une planification d'un troisième mandat dont aucun fils de ce pays ne veut".

"En acceptant que le chef de l'exécutif mette un faire-valoir à la tête du parlement au lendemain du choix calculé de Mamadou Badio Camara à la présidence du Conseil Constitutionnel, Macky Sall vous méprise, vous minimise, vous banalise et vous décrédibilise à la face du peuple. Réagissez pendant qu'il est encore temps et demain vous pourrez raconter à vos petits-enfants" que "le 12 septembre 2022, je faisais partie des députés ayant fait comprendre au tout puissant président Macky Sall que le président de l'Assemblée Nationale est élu par les députés et non par le chef de l'État".