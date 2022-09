Angola: Concessionnaire du corridor de Lobito reste en contact avec les autorités de la RDC

Luanda — Le groupe concessionnaire du Corridor de Lobito est en contact avec les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) et avec la Société Nationale des Chemins de Fer Congolais (SNCC) pour la réactivation de la voie ferrée reliant l'ancien Katanga au Chemin de fer de Benguela.

Selon un communiqué parvenu à l'ANGOP ce vendredi, avant d'être formellement annoncés comme lauréats de l'appel d'offres public pour la concession du corridor de Lobito, en juillet dernier, Mota-Engil, Trafigura et Vecturis étaient déjà en contact avec la RDC, en vue de développer les chemins de fer dans la province minière du Lualaba.

Le Ministère angolais des Transports a annoncé, le 19 juillet dernier, la concession du corridor de Lobito au consortium européen Mota-Engil, Trafigura et Vecturis.

Le groupe était en concurrence avec l'alliance des sociétés chinoises CITIC (China International Trust and Investment Corporation), Sinotrans et China Railway Group. A ce jour, le contrat de concession n'a pas encore été signé.

Le processus devrait être repris et conclu après l'installation du nouveau gouvernement issu des élections du 24 août.

Actuellement, les mouvements du groupe européen, selon le site Africa Intelligence, visent la requalification des 456 kilomètres de voie ferrée qui relient Luau à la ville congolaise de Kolwezi et le corridor ferroviaire de 1.800 kilomètres entre Lobito et les principales mines de cuivre et de cobalt en RDC.

A l'issue de ces pourparlers, précise le communiqué, le consortium européen et la SNCC pourraient conclure prochainement un accord de financement et d'accompagnement technique pour l'acquisition de nouvelles locomotives et pour la "réhabilitation de tronçons clés " du chemin de fer congolais entre Dilolo (frontière RDC/Angola), Kolwezi et l'important centre minier de Tenke.

Le site rappelle également que Kinshasa et Luanda ont déjà signé un accord pour permettre le passage des wagons angolais vers la RDC et inversement.