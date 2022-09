Seychelles: Le président des Seychelles - "La reine a été un exemple pour son dévouement et sa compassion"

Alors que le monde pleure le décès de la reine Elizabeth II, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, s'est joint aux dirigeants mondiaux pour envoyer un message de condoléances au roi Charles III vendredi.

La reine Elizabeth est décédée jeudi au château de Balmoral, en Écosse, à l'âge de 96 ans.

Le président Ramkalawan a exprimé les sentiments les plus profonds de tristesse et de profond chagrin au roi Charles, à la famille royale et au peuple britannique au nom du peuple et du gouvernement des Seychelles.

" Sa Majesté restera dans les mémoires comme une figure imposante de l'histoire contemporaine qui a défini l'après-guerre. Nous rendons hommage à son énorme contribution et à son service exemplaire au Royaume-Uni, au Commonwealth et au monde en plus de 70 ans de règne de Sa Majesté. La reine a illustré le service désintéressé, le dévouement au devoir, les soins et la compassion tout au long de son long règne. Elle était un pilier de force qui a toujours apporté réconfort et stabilité quand ils étaient le plus nécessaires ", a déclaré M. Ramkalawan.

Il a ajouté que la reine avait consacré sa vie à son peuple et au Commonwealth des nations et qu'elle "nous manquera profondément pour son service indéfectible et sa présence digne. Bien qu'elle laisse un vide qui sera difficile à combler, nous sommes rassurés par le fait que son héritage et sa mémoire perdureront et continueront de vous inspirer, vous et bien d'autres, à servir et à diriger.

M. Ramkalawan a ordonné que tous les drapeaux des Seychelles flottent en berne vendredi.

La reine Elizabeth II a visité les Seychelles une fois en 1972 alors que les îles étaient encore une colonie britannique. Pendant son séjour, elle a ouvert l'aéroport international, qui a changé le cours de l'économie des îles en ouvrant ses portes au développement d'une industrie touristique florissante.

Elle était le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, qui a régné sur le trône pendant 70 ans.