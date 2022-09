Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Septembre 2022

Mali : Libération des 46 soldats ivoiriens- Les conditions de Bamako

Selon un communiqué du président Goita, la Côte d’Ivoire ne doit plus servir de terre d’asile pour des maliens poursuivis par la justice. « Abidjan ne doit plus servir d’asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant objet de mandats d’arrêts internationaux émis par la justice malienne (…). », précise un communiqué officiel. « Au même moment où la Côte d’Ivoire demande la libération de ses soldats, continue de servir d’asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l’objet de mandats d’arrêt internationaux émis par la justice. », a poursuivi Bamako, accusant ses personnalités de tenter de « déstabiliser le Mali ». ( Source : ActuCameroun)

Mali : Après l’attaque de Talataye- Toujours à l’heure du bilan macabre

Des dizaines de civils ont été tuées après l’attaque d’une localité du nord du Mali par des djihadistes affiliés à l’organisation Etat islamique et des combats avec d’autres groupes armés de la région, y compris des djihadistes rivaux, ont indiqué le vendredi 9 septembre un élu local et un responsable de groupe armé.« Les groupes djihadistes avancent au fur et à mesure que nous nous retirons du Mali »Talataye, à environ 150 km de Gao, est régulièrement le théâtre de combats depuis le début du conflit malien en 2012, étant donné sa situation à la confluence des zones d’influence de différents groupes armés.( Source :Afp)

Cote d’Ivoire : Promotion des investissements - Bientôt un forum d’affaires avec la Pologne

La Côte d’Ivoire et la Pologne ont convenu de l’organisation d’un forum des affaires destinés à renforcer leurs relations économiques et commerciales dans plusieurs secteurs d’activités. C’était à l’occasion d’une visite de travail de 48h du président polonais, Andrzej Duda en Côte d’Ivoire, apprend-on dans un communiqué de la présidence ivoirienne publié le mercredi 7 septembre 2022. « Les deux pays peuvent accroître leur coopération dans les domaines de l’agro-industrie, la santé, l’énergie, des mines, de l’économie et des finances, de la sécurité et de la défense », précise le communiqué. (Source : agence ecofin)

Burkina Faso : Ecroulement d’une maison -Une dizaine d’enfants sauvés

Une dizaine d’enfants ont été retirés sains et saufs des décombres d’une maison qui s’est écroulée après une forte pluie dans la nuit de mercredi 7 au jeudi 8 septembre 2022 à Gourcy. Selon l’agence d’information du Burkina (Aib), l’une des maisons écroulées abritait une dizaine d’enfants et une de leurs mères. Fort heureusement, tous les enfants ont pu être extraits des décombres sains et saufs grâce à la promptitude des voisins. Un seul qui présente des blessures légères a été conduit à l’hôpital pour une prise en charge.

Togo : Tissu industriel dans l’Uemoa- Ce qui est préconisé pour les entreprises togolaises

Le ministère du Commerce vient d’organiser un séminaire autour de la vulgarisation du Programme de restructuration et de mise à niveau des industries de l’Uemoa au Togo. A l’occasion, des cadres de banques et institutions de financement ont été sensibilisés sur l’accompagnement des entreprises au Togo. (Source : alome.com)

Guinée : Formation- Des journalistes à l’école

« Journalisme et paix », c'est autour de ce thème que trente journalistes guinéens dont un d'Africaguinee.com, ont été outillés -du 08 et 09 septembre 2022 sur la notion de préservation de la paix en cette période transitoire. Cet atelier de formation de deux jours a réuni à Conakry, des animateurs des émissions en langue nationale, des directeurs de publication de sites d'information ainsi des responsables de la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Tchad : Dialogue national- Le groupe de médiation demande la suspension des travaux

Suite à la répression des militants du parti Les Transformateurs le 09 septembre 2022, le groupe de médiation composé des religieux et des Ainés, demande de suspendre les travaux du Dnis. (Source : Le Journal du Tchad)

Centrafrique : Modification de la Constitution- La Cour constitutionnelle sous pression

La modification de la constitution continue de faire des vagues à Bangui. A travers des mouvements de soutiens et de rejets. Ces évènements ont eu lieu dans un contexte où la Cour constitutionnelle doit trancher à propos de la volonté du président Faustin-Archange Touadéra de faire modifier la Constitution. Ce qui pourrait lui permettre de briguer un troisième mandat en 2025. (Source : Dw)

Congo-Brazza : Activités parlementaires- Toujours pas de chef de file de l’opposition

L’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) et l’Union des démocrates humanistes (l’UDH-YUKI), les deux principales formations d’opposition revendiquent le poste de chef de file. Après les élections législatives et la composition du nouveau bureau de l’Assemblée nationale, le nouveau chef de file de l’opposition n’a toujours pas été désigné. (Source : Journal de Brazza)