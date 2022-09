Madagascar: Basket / FIBA Plus - Fin du recyclage des membres de la FMBB

Action. Après le stage le stage de recyclage pour les dirigeants et les techniciens au sein de la Fédération malagasy de basket-ball, place maintenant à la réalisation.

Cinq experts de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) à savoir Florian Pasquet, Nour Amri, Arélie Vidot, Mikhael Memenet et Arnaud Drijard ont partagé leurs expériences aux décisionnaires au sein de la FMBB. La formation entre dans le cadre du " FIBA Plus " de la fédération internationale. " C'est une occasion pour la FIBA et la FMBB d'élaborer une feuille de route claire pour le basket-ball malagasy d'avoir une meilleure organisation en tant qu'entité, d'avoir une meilleure piste de prise de décision, de pouvoir bien identifier certains risques, et d'avoir une meilleure communication interne au sein de la fédération ", a déclaré le président de la FMBB, Jean Michel Ramaroson.

Tout au long des quatre jours de formation plusieurs thèmes tels que la gouvernance, le rôle du directeur technique national (DTN) et la structure de la direction technique nationale, le basket-ball 3X3, le basket-ball amateur ou grassroots et le basket-ball social, le développement des entraîneurs, le développement des arbitres, le marketing et la communication ont été discutés et développés. L'élaboration d'un plan stratégique, la fixation des missions, des visions et des valeurs de la FMBB ont été au centre des échanges entre les membres au sein de la FMBB et les émissaires de la FIBA