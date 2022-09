Madagascar: Accident à Ambohimahitsy - Un jeune en scooter meurt écrasé par un camion

Un nouveau drame de la route s'est produit hier. Un scootériste a trouvé la mort à Ambohimahitsy dans la matinée.

Âgé d'une vingtaine d'années, il a perdu la vie après avoir été écrasé par une camionnette. Une collision entre un poids lourd et un deux-roues a mobilisé des individus présents sur place mais malgré leur intervention, le scootériste a succombé à ses graves blessures. La camionnette a peiné à éviter le scootériste, elle lui est passé dessus et a écrasé sa moto. Le scootériste s'est fait écraser les jambes et la tête. " Il est passé sur la tête du gars, malgré le casque qu'il portait ", raconte un témoin. La victime a perdu énormément de sang. Le corps sans vie est resté allongé sur la route avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le chauffeur de la camionnette n'est pas blessé.

Rapidement sur place, les pompiers et les forces de l'ordre n'ont pu que constater le décès du jeune homme, en présence de nombreux badauds. Une enquête a été ouverte. L'État par le biais des gendarmes et policiers, recense et saisit pour chaque accident corporel des informations décrivant l'accident. Les facteurs à l'origine des accidents sont souvent le non-respect du code de la route, l'alcool impliqué dans 1/3 des accidents, l'excès de vitesse et le manque d'expérience. " Outre les règles de bonne conduite, les conducteurs de deux-roues doivent prendre conscience que les accidents en moto, cela n'arrive pas qu'aux autres ", explique un policier, joint par téléphone. " Souvent les conducteurs de deux roues oublient que la moto n'est pas seulement une passion, du plaisir mais également du risque ", a-t-il poursuivi.

De ce fait, le nombre d'usagers de deux-roues motorisés est en forte augmentation. De plus, les deux-roues (motos et scooters) voient la fréquence et la durée de leur utilisation augmenter. Tout ceci explique la nécessité des campagnes d'information de la sécurité routière pour sensibiliser les automobilistes aux risques et à la fragilité des motards. Ces campagnes sont souvent limitées dans le temps et en matière de nombre de supports utilisés alors qu'il est vraiment nécessaire d'éduquer les usagers de la route.