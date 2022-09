Madagascar: Coopération bilatérale - Deux jours pour découvrir l'Indonésie

L'ambassade de l'Indonésie, dans le cadre du 77e anniversaire de l'indépendance organise, aujourd'hui et demain à l'hôtel San Cristobal à Mandrosoa Ivato, un événement culturel et culinaire appelé " Pasar Malam " ou Marché de nuit.

C'est une occasion pour ceux qui vont s'y rendre de découvrir les richesses de la culture de ce pays qui avait une relation fraternelle depuis des siècles avec notre pays. En effet des danseurs indonésiens et malagasy vont exécuter des danses de différentes tribus de ce pays. Une expo-vente des variétés de produits artisanaux traditionnels indonésiens aura lieu sur six stands. Des films documentaires sur le tourisme et la beauté et l'arrivée du peuple de la tribu Dayak de l'île Kalimantan au IXe siècle à Madagascar seront projetés à cette occasion.

L'existence d'une proximité historique et culturelle est source d'une relation de coopération solide et excellente jusqu'à maintenant. Les visiteurs auront droit d'apprécier le sateayam, le nasigorenget des collations telles le siomay, martabakklepon et pempek qui faisaient l'éloge de la culture unique de l'Indonésie. Rendez-vous donc, cet après-midi vers 15 heures, à l'hôtel San Cristobal à Mandrosoa Ivato.