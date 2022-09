Madagascar: Fécondation In Vitro - Introduction d'une nouvelle méthode à Madagascar

Des médecins spécialistes en insémination artificielle feront le déplacement à Madagascar pour mettre en pratique les dernières techniques améliorées en termes de Fécondation In Vitro. Les couples désireux d'avoir un enfant peuvent déjà s'inscrire au Centre médical et maternité Mimosa à Analamahitsy et Itaosy.

Une nouvelle technique prometteuse contre l'infertilité. C'est ce que l'équipe du Dr Léonardo Formigli, consultant scientifique de Médecine de la reproduction souhaiterait introduire à Madagascar. Elle se porte sur la culture prolongée des embryons dans l'éprouvette jusqu'au stade de blastocyste (stade cellulaire de l'embryon). Cette nouvelle méthode consiste à cultiver in vitro les embryons Fécondation In Vitro (FIV) pour plusieurs jours, plus exactement cinq jours environ, si auparavant elle s'effectue en deux ou trois jours seulement. " En effet les embryons moins bons auront tendance à interrompre leur croissance pendant les plusieurs jours in vitro, tandis que les embryons plus forts arriveront aux cinq jours de culture, plus forts et plus aptes à s'implanter. Nous pourrons donc transférer un nombre beaucoup inférieur d'embryons, mais plus forts par rapport à ce que nous l'avons fait par le passé. Cette nouvelle méthode augmenterait les chances de réussite tout en réduisant en même temps la possibilité d'avoir des grossesses multiples ", argue-t-il.

Complications. Le transfert de plusieurs embryons implique souvent une grossesse multiple, trois à quatre fœtus et même plus. Les grossesses multiples peuvent être dangereuses pour la mère et pour les enfants. Les embryons obtenus in vitro (dans la FIV) ont une probabilité de s'implanter dans l'utérus inférieur par rapport aux embryons fertilisés naturellement. " C'est pourquoi dans la FIV on a tendance à transférer dans l'utérus plusieurs embryons à la fois dans l'espoir qu'au moins un embryon s'implante. Mais, hélas, parfois plusieurs embryons cultivés in vitro par la FIV et transférés tous ensemble arrivent tous à s'implanter et donnent lieu à une grossesse multiple ", souligne le Dr Léonardo Formigli.

Inscriptions. Les couples intéressés par cette nouvelle technique peuvent déjà s'inscrire et se renseigner au Centre médical et maternité Mimosa (C3M) à Analamahitsy et Itaosy. Des équipements à la pointe de la technologie sont également attendus dans le pays avec la venue des gynécologues et des embryologistes. La prise en charge des patients se fera en fonction des demandes reçues autrement dit, premiers arrivés, premiers servis. A noter que le Dr Léonardo Formigli a déjà travaillé à Madagascar dans un cabinet privé reconnu en matière d'insémination artificielle.