Madagascar: Football / Championnat de Madagascar D2 - Impressionnant Fanantenana !

Le football malgache a le vent en poupe en faisant feu de tout bois. Après le Cosafa Cup, le CHAN et bientôt les Barea U23 sans oublier les coupes africaines des clubs avec le CFFA et Elgeco Plus, la FMF a lancé depuis hier le championnat national de la 2e division dont la finalité est la montée en Pro League pour les finalistes.

La bataille fait rage et même en dehors du terrain avec la présence des recruteurs en quête de l'oiseau rare. Et c'est tout l'intérêt de ce championnat qui se tient sur quatre sites dont celui de Diego, Fenerive Est, Antsirabe et Toliara. La toute première journée d'hier est celle de Fanantenana Formation du Bongolava qui a atomisé le MT Melaky sur le score de 4 buts à 1. Ce sera dans un stade Vélodrome dégarni avec une tribune interdite au public, tout comme les toilettes. Logique si le champion local en l'occurrence le FC Zoara a pratiquement échoué. Ayant mené par 2 à 0 grâce à un doublé de Elysé, un ancien de l'USCAF, les joueurs d'Antsirabe se sont fait surprendre par Zanagasy du regretté Giscard Adriano à la suite d'un doublé et de la tête de Telse. Avec ce score de parité, les deux clubs doivent encore se battre pour faire partie des trois qualifiés par groupe.

Voici les autres résultats.

A Antsirabe

Real Menabe bat Zouk Massic par 2 à 0

A Fenerive Est

- FC Ridwane bat ASCA par 2 à 1

-TGBC Akademia et CFTF : 0 à 0 -

- AS St Pierre et AS 3A : 2 à 2

A Toliara

- FC Menarandra et Relais Sport : 1 à 1.