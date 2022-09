Afrique: Le monde à l'unisson des Anglais chante : " God save the queen ! "

C'est un hommage unanime que le monde entier adresse à la reine Elizabeth II depuis l'annonce de son décès.

Les habitants du Royaume Uni ont ressenti une immense tristesse quand la nouvelle est tombée. Celle qui a régné pendant 70 ans incarnait la royauté britannique dans toute sa sagesse et toute sa majesté. Elle régnait sur des dizaines, voire des centaines de millions de citoyens du Commonwealth qui, aujourd'hui, se sentent orphelins. L'émotion est très vive chez ses sujets qui ont commencé à se rassembler devant le Palais Buckingham, mais la page est tournée et c'est son fils Charles qui lui succède et devient le roi Charles III. La personnalité du nouveau souverain est différente de celle de sa mère, mais il continuera à incarner cette Angleterre éternelle qui a façonné le monde d'aujourd'hui.

C'est une royauté différente que l'on va certainement découvrir. Elle aura certainement un visage différent, plus moderne, plus en accord avec l'époque actuelle. Le nouveau monarque est l'héritier de traditions millénaires, mais le Royaume Uni de ce XXIe siècle a beaucoup évolué. Il a traversé plusieurs crises, mais il reste l'une des plus grandes puissances du monde contemporain. Le pays va longuement se recueillir durant la période de deuil. Les obsèques se dérouleront suivant un cérémonial bien établi et en présence de nombreux chefs d'État.

Le monde continue de vivre à l'heure du conflit russo-ukrainien qui semble s'installer dans la durée. La situation n'a pas beaucoup évolué, aucun camp n'ayant pris un véritable avantage. Les offensives se multiplient des deux côtés. On constate l'arrivée de nombreux renforts russes sur le front, signe, disent les analystes, que l'armée de Vladimir Poutine a subi depuis le début de la guerre de nombreuses pertes humaines et matérielles. Les nouvelles du côté ukrainien sont plus opaques. Les chefs militaires affirment que leurs troupes sont toujours prêtes à aller de l'avant, mais ces dernières sont limitées par leur capacité en armement. La centrale de Zaporijia qui était l'objet de toutes les inquiétudes des occidentaux a été bel et bien inspectée par les experts de l'AEIA. Les conclusions de ces derniers sont plutôt rassurantes. Néanmoins, la capacité de la centrale est limitée.

Gazprom, le producteur de gaz russe, a annoncé qu'il suspendait ses livraisons aux pays européens. C'est un véritable défi que ces derniers doivent relever. Ils doivent trouver ensemble une solution à ce problème qui leur est posé. La France et l'Allemagne sont les piliers de l' organisation de cette solidarité qui doit se manifester. L'Union européenne a aujourd'hui sa raison d'être.

Aux Etats-Unis, la campagne pour les élections de mi-mandat bat son plein. L'ancien président Donald Trump mène une campagne offensive contre les démocrates. Il ne se prive pas de critiquer son successeur Joe Biden dont il met en doute les compétences. Il affirme que s'il était aux affaires, il saurait comment agir face à Vladimir Poutine.

Une fois n'est pas coutume, c'est à la fin de cette chronique que nous allons parler des actualités nationales. Le drame d'Ikongo continue de marquer les esprits et les circonstances de sa survenue sont passées au peigne fin par les observateurs. Les responsabilités de chacun vont être définies et des leçons vont être tirées pour que cela ne se reproduise plus. La question de la transparence des élections a été évoquée par l'Union européenne et continue de susciter beaucoup de débats.

C'est cette disparition d'une des grandes figures de l'histoire contemporaine qui occulte toutes les informations de cette semaine. Durant plusieurs jours, le monde va suivre de près les obsèques de la reine Elizabeth II. Les habitants de la planète vont être à l'unisson des Anglais et chanter : " God save the queen !"