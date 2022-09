Madagascar: Inauguration de la RN5A - Andry Rajoelina en route vers 2023

Le Chef de l'Etat a procédé, hier, à l'inauguration de la route reliant Ambilobe-Vohémar.

Bye bye gôdra. Le président Andry Rajoelina l'a martelé hier lors de sa descente dans la SAVA. C'est la fin du calvaire pour la population du Nord qui a beaucoup souffert de la route nationale 5A. Depuis l'indépendance, cette route a toujours été une route secondaire qui n'a jamais fait l'objet d'aucun bitumage. 12 heures pendant la saison sèche, et entre deux jours à une semaine pendant la saison des pluies. C'était la durée du trajet Ambilobe-Vohémar, auparavant. Désormais, c'est de l'histoire ancienne. D'où le slogan " Bye bye gôdra" . Hier, le président Andry Rajoelina, accompagné de son épouse Mialy Rajoelina, a fait le déplacement dans le Nord pour procéder à l'inauguration de cette RN5A, mesurant 151,702 km. Le coût total des travaux réalisés avec le gouvernement chinois est de 157 millions de dollars. Désormais, le trajet se fait en 2h30. " Nous avons réalisé une infrastructure routière répondant aux normes internationales. Une infrastructure destinée à la génération future car la durée de vie de cette route nouvellement construite est de 25 ans ", a martelé le président.

Velirano. Pour le régime Rajoelina, la réhabilitation de cette route relève d'une grande importance, aussi bien sur le plan économique que politique. Le Chef de l'Etat l'a d'ailleurs fait remarquer durant son discours. " C'est pourquoi je suis venu ici avec le Premier ministre et une forte délégation gouvernementale ", a-t-il déclaré. Au-delà du fait d'améliorer la circulation, la réalisation de cette route représente aussi un enjeu majeur pour le régime Rajoelina dans la mesure où la RN5A figure parmi les "Velirano" faits par le Chef de l'Etat à l'endroit de la population de la région SAVA durant la campagne électorale de 2018. C'est aussi un des projets phares réalisés pendant ce premier quinquennat du Volomboasary, à l'instar de la RN44 reliant Moramanga-Ambatondrazaka. " Cette journée est historique et avec cette réalisation, nous écrivons l'histoire ", a-t-il déclaré. En effet, en réussissant la réhabilitation de la RN5A, Andry Rajoelina se projette et se met en route vers 2023. La cérémonie d'hier constituait une sorte de clin d'œil à la population locale. " Vous m'avez rendu service en 2018 et maintenant, c'est mon tour de vous servir en apportant le développement ". Un retour d'ascenseur que le numéro Un d'Iavoloha souhaite certainement rééditer en 2023.

Pique. D'ailleurs, durant sa prise de parole, le Chef de l'Etat a lancé une pique à l'endroit des partisans du Hery Vaovao hoan'i Madagasikara qui revendiquent la réalisation de ce projet. " Cette route Ambilobe-Vohémar a toujours engendré des promesses et a toujours été utilisée par les politiciens pendant les campagnes électorales. Il y a eu ceux qui ont fait la promesse mais qui ne l'ont pas tenu. Il y a même eu ceux qui ont fait mine d'organiser une cérémonie de pose de première pierre mais qui n'ont rien fait. C'est nous qui avions réussi à la réhabiliter ", a déclaré Andry Rajoelina. Une allusion à l'ex-président Hery Rajaonarimampianina qui s'est rendu sur les lieux au mois d'août 2018 mais qui n'a pas réussi à débuter les travaux, faute de financement. Aux yeux des observateurs, la réhabilitation de la RN5A servira à recréer le lien entre le régime actuel et la population du Nord. À chaque étape de son déplacement, que ce soit à Vohémar, à Daraina où il a annoncé la construction d'une école "manarapenitra" et a distribué des kits solaires pour les ménages, à Maromokotro qui bénéficiera également des infrastructures sociales, à Betsiaka où il a également inauguré une EPP "manarapenitra", ou encore à Ambilobe, le couple présidentiel a réussi à provoquer une véritable vague orange. Reste à savoir si cette communion se poursuivra jusqu'en 2023.

" Zava-bita ". De son côté, Andry Rajoelina continue l'inauguration des zava-bita. Dans la matinée d'hier, il a inauguré un parc solaire d'une capacité de production de 800 kWh à Vohémar. Pour mettre fin au délestage, ce district dispose aussi de deux groupes électrogènes. Pour clôturer la journée d'hier, le couple présidentiel a assisté à un meeting populaire au stade d'Ambilobe. Ledit stade était noir de monde. À l'occasion, le Chef de l'Etat a annoncé le début de la construction de la route Andapa-Antsohihy. À noter que pendant le trajet Vohémar-Ambilobe, le président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina se sont relayés pour conduire la voiture. Le couple présidentiel a d'ailleurs passé la nuit à Ambilobe car ce jour, d'autres programmes figurent encore à l'agenda de cette tournée dans le Nord.