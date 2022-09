Madagascar: Airtel Madagascar - Promotion de l'inclusion financière à travers Fety Be Airtel Money et Cashpoint Millionnaire

Une manière ludique pour promouvoir l'inclusion financière. C'est la dernière d'Airtel Madagascar à travers les deux jeux que l'entreprise a lancés : Fety Be Airtel Money et Cashpoint Millionnaire.

Destinés aux simples abonnés et aux professionnels partenaires d'Airtel Madagascar, ces jeux ont pour objectif d'inciter les usagers à utiliser le mobile money et encourager les actuels et futurs professionnels à opérer dans le secteur et lutter ainsi contre la pauvreté.

Élimination de la pauvreté

En effet, à travers Airtel Money, Airtel Madagascar travaille activement à l'élimination de la pauvreté en se positionnant comme ambassadeur de l'inclusion financière à Madagascar. Pour cela, Airtel offre un service spécialement dédié qui couvre largement l'ensemble du pays offrant ainsi la possibilité de développer, de sécuriser et de faciliter les activités génératrices de revenus en milieu rural comme en milieu urbain. " L'inclusion financière est l'une des missions principales d'Airtel Madagascar, au même titre que la réduction de la fracture numérique ainsi que le déploiement du réseau de la télécommunication à travers toute

l'étendue de la Grande île pour faciliter les échanges sociaux-économiques entre les Malgaches, D'où notre dynamisme observé dans le lancement fréquent de ce type d'initiative visant à encourager l'utilisation du mobile money

", explique Eddy Kapuku, Directeur général d'Airtel Madagascar. Pour être éligible à ce challenge, il a suffi d'assurer une transaction financière d'au moins 10 000 Ar sous forme de dépôt ou de retrait d'argent ou encore la vente de crédit via Airtel Money.

Gagnants

Tous les mois, 133 heureux gagnants Cashpoint se partagent les lots d'un total de 28 000 000 d'ariary. Pour le mois de juillet, Sata Leon Rasamoelifalimanana, Dina Miarantsoa Randrianatoandro et Mickael Andrianomentsoanavalona ont chacun reçu 5 000 000 Ar. Perle Vivienne Raoelson, Mbolatiana Zaiarivelo Rakotoarimanana, Raymond Makasimo, Mamisoa Randrianantenaina sont partis avec 1 000 000 Ar chacun. Parmi les gagnants de la promotion Fety Be, l'on retrouve Fenosoa Rakotomalala, Marie Blandine Rasoarifetra et Domoina Raharinirina qui ont respectivement reçu une moto, un poste téléviseur, et un réfrigérateur. D'autres lots d'une valeur totale de 20 000 000 d'ariary ont également été partagés grâce à la promotion Fety Be. Par ailleurs, avec la promo rentrée scolaire, actuellement en cours avec le même principe, l'opportunité est offerte aux utilisateurs d'Airtel Money de continuer à joindre l'utile à l'agréable. Pour participer à ce jeu, il suffit d'envoyer par sms au 281 le mot clé " oio " et faire un dépôt de 5 000 Ar ou plus. Sur les trois mois de la promo allant de juillet à septembre, 15 000 000 Ar seront redistribués aux 75 gagnants, à raison de 200 000 Ar pour chacun des 25 gagnants mensuels. En somme, une opportunité de soulager la trésorerie familiale en cette période de rentrée scolaire.