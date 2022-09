Madagascar: Préparation des élections - Le parti Otrikafo condamne l'ingérence de l'Union européenne

Le rapport de la Mission d'Observation Electorale de l'Union européenne publié, il y a environ une semaine, n'a pas laissé indifférent le parti Otrikafo.

Ainsi, Elia Rabevahiny, secrétaire national du parti, n'a pas digéré et a condamné l'ingérence perpétuée par les missionnaires européens à travers ce rapport. " En remettant en cause l'Indépendance de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) et de la Commission Électorale Nationale Indépendante (Céni) et la sincérité de l'organisation des prochaines élections, les missionnaires de l'Union européenne effectuent de l'ingérence dans les affaires politiques de Madagascar ", a-t-il déploré, hier, tout en indiquant que cela est inacceptable et qu'il faut laisser aux forces vives malgaches le soin de régler ce problème.

Même si le parti Otrikafo appartient à l'opposition, il se sent concerné par tout acte qui remet en cause la souveraineté du pays. " Dans les pays développés, comme en France, c'est le président de la République et le Premier ministre qui désignent le ministre de l'Intérieur qui est en charge de la préparation et de l'organisation des élections. Des responsables du Conseil constitutionnel sont également nommés par le président français sans que leur indépendance et leur crédibilité soient remises en cause ", a déploré le Secrétaire général du parti.