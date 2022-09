Madagascar: Projet " Fy Vary " - Lancement de deux nouvelles variétés rizicoles

Après cinq ans de mise en œuvre, le projet de coopération technique " Fy Vary " entre Madagascar et le Japon dans le cadre du programme SATREPS, arrive à son terme.

Il s'agit, principalement, d'un projet de partenariat de recherche sur le riz. " L'objectif consiste à développer des techniques de production de riz plus efficaces dans des sols à faibles conditions de fertilité en vue de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz ", a expliqué le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, lors de la clôture officielle de ce projet à l'hôtel Colbert. Pour ce faire, " deux nouvelles variétés de riz de bas-fond nommées Fy Vary 32 et Fy Vary 85 sont lancées. Leur efficacité a été prouvée grâce aux différents tests organoleptiques réalisés auprès de 400 agriculteurs sélectionnés. Le ministère de tutelle prévoit ainsi de les vulgariser à grande échelle en commençant par les mettre à la disposition des producteurs de semences au niveau des zones d'intervention du projet Fy Vary et bientôt celles du projet PAPRiz ", a-t-elle poursuivi.

Il faut savoir que ce projet est financé par la JICA et la Japan Science and Technology Agency. Il est mis en œuvre par le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage et le Japan International Research Center for Agricultural Sciences avec des instituts de recherche. On peut citer, entre autres, le centre national de recherche appliquée au développement rural FOFIFA. Parlant de la particularité de ces deux nouvelles variétés de semences de riz, " elles permettent d'obtenir des rendements élevés même dans des conditions de sols à faible apport en nutriments et en engrais à Madagascar. Ces rendements sont de 12 à 20% supérieurs par rapport à la semence conventionnelle X265. C'est d'ailleurs l'une des principales variétés à haut rendement à Madagascar ", a fait savoir le Pr Lala Razafinjara, le directeur général de FOFIFA.

Technique P-dipping. En outre, le projet Fy Vary a mis au point la technique du P-dipping qui permet aux agriculteurs d'augmenter les rendements du riz du bas-fond avec un minimum d'apport en engrais. " Cette technique est simple, ne nécessitant aucun équipement spécifique. Il suffit de tremper les racines des jeunes plants de riz dans une pâte semi-aqueuse enrichie en phosphate, avant le repiquage. Il a été prouvé que cette technique double l'efficacité d'utilisation d'engrais comparé à la méthode conventionnelle. Cette nouvelle technique permet en même temps d'améliorer la résistance aux stress induits au changement climatique. On peut citer, entre autres, la baisse de la température liée au froid et l'inondation. Cette technique P-dipping est pour l'heure adaptée dans les sols ferrallitiques des Hautes Terres Centrales et la partie orientale de Madagascar ", tient à préciser le directeur général de FOFIFA. Il est à noter qu'elle a été vulgarisée auprès de 3 000 agriculteurs en collaboration avec le projet de coopération technique de la JICA dit PAPRiz et les agents vulgarisateurs du ministère de tutelle.

Accélérer les recherches. Par ailleurs, le projet Fy Vary a développé des méthodes de diagnostic rapide des sols par télédétection au profit des agriculteurs. Un laboratoire d'analyse génétique et une serre de croisement sont en même temps mis en place. Ce qui permettra d'appuyer le centre de recherche FOFIFA en matière de sélection avancée du riz. Un autre laboratoire de haute technologie de télédétection et d'analyse de sols est également installé à l'Université d'Antananarivo pour accélérer les recherches et le développement dans le secteur agricole de Madagascar.