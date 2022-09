Madagascar: Boerboel Day - Plus de 400 participants à la première édition au MPE Nanisana

Madagascar Boerboel Club (MBC) a relancé ses activités avec grand succès. Outre les nombreux participants à son premier événement, cette association a regroupé une multitude de partenaires issus du secteur privé, d'après son président Randy Rakotonirina.

Un bon début ! C'est ainsi que les membres de MBC ont résumé le bilan de la première édition de la Boerboel Day. Cet événement s'est tenu le 28 août dernier au MPE Nanisana et a regroupé plus de 400 personnes, principalement des " pet lovers et dog lovers ", selon les organisateurs.

En effet, c'était une journée de rencontre remplie de partages et d'amour canin, marquée par la cynophilie et où toutes les races présentes ont pu défiler et participer au show. Dès ce premier événement, l'association a réussi à obtenir l'appui de plusieurs entités comme les croquettes Ownat d'AGRIVET, les croquettes Vital de LFL, la maison Kivah, MOBIVET, Dogs and Co, etc. ou encore des personnalités comme Toavina Andriamisaina, Me Dogilah Légende Velona, parmi tant d'autres.

" Le bureau tient à remercier tous les membres du MBC pour leur soutien et pour leur foi en notre club, sans qui tous ces efforts seraient vains. Nous sommes passés de 20 à 50 membres officiels durant cet événement. Par ailleurs, je dois souligner qu'avec le soutien de mon ami Andrianaivo Rafenitra - ayant la même vision et une envie commune de réussir - nous avons pris la décision de relancer le Madagascar Boerboel Club. Sur notre lancée, plusieurs personnes nous ont soutenus et ont décidé de faire partie de cette grande aventure ", a déclaré Randy N. Rakotonirina, président de MBC.

Suite. Pour l'association, cet événement n'est que le début d'une longue série. " Afin de marquer de nos noms la cynophilie malgache, nous avons tout misé sur le succès de notre premier évènement. Et finalement, ce fut un événement de référence dans le monde canin ", a indiqué le président du club. À noter qu'un concours a également été organisé dans le cadre de la première édition de Boerboel Day. Les organisateurs ont proclamé les noms des gagnants des différentes catégories, le jour même. D'autres événements canins organisés par le MBC sont déjà en vue, selon les membres de cette association qui incitent les cynophiles à rejoindre le club et préparer ensemble les prochaines manifestations.