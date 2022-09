Cameroun: Antic - L'apport des start ups dans le développement de l'économie au centre d'un Forum

C'est la ville d'Edea dans la Sanaga maritime qui a abrité les travaux de la 6è édition de ce forum.

Après le secteur de l'agriculture lors des premières éditions de ce forum , l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication s'est lancé sur le chantier du secteur de l'éducation pour y implémenter l'apport des start up et autre NTICs.

Déjà qu'à propos de l'agriculture, qui a meublé les quatre premières éditions , on a vu naître plusieurs projets viables. Les start up ont pu très clairement utiliser leurs solutions au sein de la communauté camerounaise au point d'être récompensé à l'international . Depuis la cinquième édition, c'est le secteur de l'éducation qui est visé.

Pour cette année le thème seul (" l'apport des TICs face aux défis socio-économiques actuels, pour un enseignement et une éducation de qualité ") laisse entrevoir les attentes des organisateurs.

Depuis la survenue de la pandémie de Covid-19, l'implémentation de L'apprentissage en ligne en tant que stratégie d'apprentissage à distance a permis à plusieurs de nos établissements d'enseignement d'utiliser une variété de plates-formes d'apprentissage en ligne qui ont permis aux parties prenantes de développer des compétences dans la capacité d'utiliser les médias, la collaboration virtuelle et de fournir aux étudiants l'expérience et la commodité d'accéder au matériel pédagogique, de répondre. questions et faire d'autres activités académiques.

Le professeur Ebot Ebot Enow , directeur général de l'Antic fera remarquer dans son discours d'ouverture que " la technologie s'est avérée être un facteur décisif entre les étudiants qui ont pu continuer à apprendre le verrouillage et les étudiants qui ont été complètement fermés ainsi que les entreprises qui ont pu continuer à fonctionner et les entreprises qui ont dû fermer "

Par ailleurs, il n'est plus à démontrer que le numérique mis au service de la société, devient un levier important de croissance économique. Avec un taux de pénétration des Tic de plus en plus croissant au Cameroun , il est donc de bon ton de réfléchir sur les moyens de tirer profit de ces outils pour améliorer tous les aspects de la vie. L'Antic se doit donc de faciliter la symbiose qui devrait exister entre enseignement et éducation d'une part , et Tic d'autre part.

D'où les thématiques abordées lors de ce forum : L'apport de la gestion du contenu numérique en milieu scolaire ; mise en œuvre les TIC dans l'éducation pour fournir des ressources d'examen et d'étude; la transformation numérique dans les écoles des zones rurales et urbaines du Cameroun ; comment faire du numérique un allié des parents pour le suivi et l'accompagnement scolaire des enfants ? ; le rôle des tic dans l'éducation pour contextualiser l'éducation au Cameroun.

C'est donc une douzaine de startups qui ont présenté leur solution numérique innovante capable d'améliorer l'apprentissage et l'enseignement, à la communauté académique du département de la sanaga Maritime.Après Douala et Nkongsamba , les solutions qui sont présentées à Edea sont beaucoup plus matures que celles des précédentes éditions Et aussi beaucoup plus préparées pour être utilisées au sein de la communauté éducative. Ce qui fait espérer que des ébauches de solutions concrètes au développement du système éducatif camerounais à travers les Tics émergeront de ces assises.