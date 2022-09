Ile Maurice: Cyclisme - Le grand retour le 25 septembre

Annulé l'année dernière en raison de la situation sanitaire due à la COVID-19, le Mauritius 100 km Cycle Tour aura bel et bien lieu cette année. Le comité organisateur a choisi la date du dimanche 25 septembre 2022 pour tenir l'événement. Celui-ci a été présenté à la presse au magasin Go Sport à Bagatelle. Celui-ci sera d'ailleurs un des partenaires de cette course très populaire auprès des amoureux de la petite reine.

Un changement a été apporté au niveau des courses. Cette fois, il n'y aura que la grande course de 100 km et une autre de 20 km, annonce Christian Desjardins, président du comité d'organisation. Le départ des 100 km sera donné à 7h30 au Bo Vallon Mall et la course longera les cotes sud-est, est et nord-est de l'ile avant de se terminer à Mon Choisy. Il y aura deux points de ravitaillement : le rond-point d'Anahita à Grande Rivière Sud-Est et Roches Noires (devant l'église).

Les 20 km sont organisés à l'intention des jeunes âgés entre 9 et 12 ans et des handisportifs dont Noemi Alphonse qui a déjà confirmé sa participation. Le départ se fera devant le VIP Commercial Centre à Saint-Antoine et l'arrivée à Mon Choisy. Les organisateurs ont aussi ajouté un "social ride" de 45 km parce qu'il y a eu une forte demande. Il n'y aura, toutefois, pas de prix pour les meilleurs. Le départ sera donné devant le Waterpark à Belle Mare.

"Nous voulons que la course soit un succès sur le plan sécuritaire. Merci à Dominique Filleul pour son accueil et son support. Ceux qui se sont inscrits en 2021 n'auront pas à payer une deuxième fois. Ils doivent simplement nous confirmer leur participation", a indiqué Christian Desjardins. Il y aura 26 policiers et signaleurs à des points fixes sur le parcours de même que 9 motards pour accompagner les cyclistes.

Le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MAJSL) apporte son soutien total à l'événement. Présent à la conférence de presse, le ministre Stephan Toussaint a mis l'accent sur la sécurité sur la route. "Je dois féliciter l'équipe de Christian Desjardins pour être revenue à la charge avec le projet après le renvoi de l'année dernière. Je lance un appel à la population pour qu'elle vienne participer à la course en grand nombre. C'est une bonne chose que le sport donne un coup de pouce au social. Ce qui est intéressant c'est que tout le monde peut pédaler à son rythme. Mais les vrais vainqueurs sont les petits qui bénéficieront des fonds qui seront levés. Nous encourageons la population à pratiquer une activité sportive et nous voulons conscientiser sur la sécurité routière. L'équipe de 'Pédaler en Sécurité' qui a été mise en place par mon ministère sera présente au Bo Vallon Mall le 25 septembre", a-t-il déclaré.

Les fonds levés seront reversés à l'ONG Cleft Care Mauritius qui vient en aide aux enfants nés avec une fente labio-palatine (plus connu comme bec-de-lièvre). "Venez en grand nombre pour aider les enfants qui naissent avec cette déficience que l'on appelle le bec-de-lièvre", a lancé Robert Yip Tong, vice-président de l'ONG.

"C'est un immense plaisir pour Go Sport de s'associer à cet événement. Nous œuvrons pour que les jeunes pratiquent un sport et le vélo en toute sécurité. C'est une activité qui demande des précautions. Cette course est un bon moyen de conscientisation. Nous allons essayer de mettre en place une opération autour du vélo. Elle sera présentée au Bo Vallon Mall. On se propose de récupérer des vélos déjà utilisés et les offrir à ceux qui n'en ont pas les moyens. Ceux qui apportent leurs anciens vélos lors de cette opération bénéficieront d'un rabais à l'achat d'un vélo neuf", a expliqué Dominique Filleul, directeur général de City Sport Maurice.

Pour s'enregistrer et récupérer les "race packs", les participants doivent se rendre au magasin Go Sport de Bagatelle soit le vendredi 23 septembre entre 10h et 17h ou le samedi 24 entre 10h et 13h.

Les catégories

Hommes route/VTT 19-40 ans

Hommes route/VTT 41-55 ans

Hommes route/VTT 56 ans et plus

Dames route/VTT 19-40 ans

Dames route/VTT 41-55 ans

Dames route/VTT 56 ans et plus

(Les trois premiers seront récompensés)

School challenge garçons, filles et mixte (13-18 ans, équipes de 5)

(Le premier de chaque récompensé)

Corporate challenge hommes, dames et mixte (équipes de 5)

(Le premier de chaque récompensé)

Tandem challenge

(Le premier sera récompensé)

Note : Il y aura aussi une course d'un kilomètre qui sera organisée à Mon Choisy pour les enfants âgés de 5 à 8 ans et des prix seront offerts au premier garçon et à la première fille chez les 5-6 ans et les 7-8 ans