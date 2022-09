Ile Maurice: Volley-ball - Les Flic en Flac Blue Stars au firmament !

C'était la liesse chez les supporters des Flic en Flac Blue Stars au terme de leur match face à Triolet Revengers. Joie légitime car l'équipe de l'ouest terminait le championnat de division 2A invaincu et confirmait son accession, pour la toute première fois de son histoire, à l'élite du volley-ball mauricien.

Cinq victoires en autant de sorties et un seul set concédé. Flic en Flac Blue Stars a évolué plusieurs crans au-dessus de ses adversaires lors de ce championnat de division 2A. L'équipe de l'ouest a, d'ailleurs, terminé sa campagne avec un succès sans appel contre Triolet Revengers, 25-19, 25-14 et 25-18 en seulement 47 minutes.

Après avoir raté de peu la promotion chez l'élite à l'issue de la saison précédente, Flic en Flac Blue Stars a mis tout en œuvre pour y parvenir cette fois. La venue de Visnada Marimootoo qui a eu la double casquette d'entraîneur et de passeur a été des plus bénéfique.

Se maintenir chez l'élite

"Cela fait environ un an que j'ai rejoint l'équipe à la fois comme joueur et comme entraîneur. L'équipe avait frôlé la promotion la fois dernière et ma mission était de préparer les joueurs pour atteindre cet objectif. Je dois dire que les joueurs ont répondu positivement et nous avons aussi deux ou trois recrues qui ont apporté un plus. Il est vrai que nous manquons d'infrastructures et de moyens mais il y a eu une bonne coopération entre les joueurs et les dirigeants et un bon encadrement", confie Visnada Marimootoo.

Celui-ci est conscient que chez l'élite, ce sera une autre paire de manches. "Nous passons à une étape supérieure désormais. Il faudra nous améliorer sur beaucoup de points, que ce soit en recrutant ou au niveau de la qualité des entraînements. Il faudra d'abord penser à nous maintenir chez l'élite avant de viser autre chose. Nous devrons continuer à jouer avec notre cœur et travailler dur", ajoute l'ancien du Curepipe Starlight SC.

On suivra donc avec une attention particulière la prestation des Blue Stars en première division la saison prochaine.

A la deuxième place, on retrouve une autre équipe qui ne compte pas beaucoup d'années dans le circuit : Cité Richelieu St Antoine. Championne de la division 2B la saison dernière, cette équipe a su élever son niveau de jeu pour exister à l'étage supérieur. Elle a fait preuve de caractère lors de son dernier match pour dominer Mangalkhan VBC en trois manches, 26-24, 25-23 et 25-23. L'Union Sportive de La Flora complète le podium suite à son succès aux dépens de La Tour Koenig SC, trois sets déjà rien, 25-7, 25-17 et 25-20.

Les champions

Visnada Marimootoo (entraîneur-joueur, cap.), Nilesh Ranglol, Naresh Choytun, Arikesh Ortoo, Navish Choytun, Sagar Balajee, Damien Samson, Hemant Ramphul, Jason Waterstone, Julio Revaud, Doushave Kumar Loday, Dev Ramasawmy, Khemraj Rughoobur, Gheesham Cheenadoo