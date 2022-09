Ile Maurice: Pétition électorale au no 15 - L'ESC confirme l'élection du Gilbert Bablee

Serge Gilbert Bablee, Private Parliamentary Secretary (PPS), est requinqué. Son élection comme candidat de l'Alliance Morisien dans la circonscription no 15 (La Caverne-Phoenix) aux élections de novembre 2019 a été confirmée par Me Rishi Pursem, Senior Counsel (SC) représentant de l'Electoral Supervisory Commission (ESC). Ce dernier s'est fié au rapport déposé par le Deputy Master and Registrar (DMR) de la Cour suprême, Me Raj Seebaluck. La pétition électorale déposée par le candidat battu de l'Alliance Nationale, Cader Sayed-Hossen, a été appelée, hier, devant les juges Benjamin Marie Joseph et Raatna Seetohul-Toolsee.

Toutefois Me Darshini Choytah, qui représentait Cader Sayed-Hossen en l'absence de Me Gavin Glover, SC, souffrant et Me Robin Ramburn, SC, n'est pas de cet avis et rejette l'affirmation de Me Pursem. Ce dernier a indiqué qu'après avoir parcouru le rapport du DMR Raj Seebaluck, il confirme la victoire de Serge Gilbert Bablee aux élections de novembre 2019 où il s'est classé troisième devant le pétitionnaire par un écart de 49 voix. Me Pursem a soutenu que la vérification des counting sheets et ballot papers corroborent les résultats prononcés par la Returning Officer de la circonscription no 15, Marie Magalie Lambert-Henry. Me Sooraya Gareeboo, assistant solicitor general, a déclaré pour sa part, que ce rapport confirme la victiore de Serge Gilbert Bablee. Elle n'est donc pas passée par quatre chemins pour réclamer le rejet de la pétition électorale de Cader Sayed-Hossen contre Serge Gilbert Bablee. L'affaire a été renvoyée au 16 septembre 2022 à 11 heures.