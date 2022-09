Ile Maurice: Coup de feu mortel à Sébastopol - Houston Sophie attendait de terminer sa maison pour s'unir avec sa compagne

Houston Sophie, un bûcheron âgé de 24 ans, a rendu l'âme, dimanche dernier, après avoir été blessé par balle à la cuisse pendant une partie de chasse.

Son oncle, Jimmy Sophie, qui a été arrêté dans le cadre de l'enquête, clame que c'était un accident, mais le rapport d'autopsie ainsi que d'autres éléments troublants trouvés par les enquêteurs viendraient affirmer le contraire. Au domicile des Sophie à Bambous, la famille est dans l'incompréhension, car les deux hommes étaient tellement proches. Cela faisait cinq ans qu'ils chassaient ensemble.

Que s'est-il passé en ce dimanche fatidique ? Selon Jimmy Sophie, inculpé pour meurtre et toujours en détention, la chasse était leur loisir dominical. Ils étaient accompagnés de deux autres amis. Ils se rendaient très tôt au domaine Cacaoyers à Sébastopol et rentraient dans l'après-midi. Il ne se lasse pas de clamer son innocence et de dire que "se enn maler, enn aksidan". Il ne voulait pas le tuer. Pendant son interrogatoire, Jimmy Sophie (47 ans) a expliqué qu'il aurait repéré un cerf et aurait commencé à poursuivre la bête. Mais dans sa course, il aurait fait une chute et la balle serait partie pour atteindre son neveu à la cuisse.

Il a expliqué à la police que le groupe de chasseurs ont prodigué des soins à son neveu avant de le transporter à l'hôpital. Mais en route, ils sont tombés sur une procession et ont dû rebrousser chemin, perdant ainsi de précieuses secondes. À leur arrivée à l'hôpital SSRN à Pamplemousses, le médecin de garde n'a pu que constater le décès du jeune homme.

Au domicile des Sophie règne un sentiment mitigé, entre la colère, la tristesse et le désespoir. Ils ne savent pas trop que penser de ce drame, à part que rien ne leur rendra Houston. Ce jeune homme plein d'ambition était un traser pour pouvoir nourrir sa famille. Avec sa compagne, ils avaient démarré la construction de leur petite maison et attendaient de la compléter avant de s'unir devant Dieu. Mais le destin en a décidé autrement. Depuis, la jeune femme s'est murée dans le silence et la douleur, car elle ne reverra pas celui qu'elle aimait "Li kriyé, li ploré, so leker fermal, parski so mari pa pu retourné." Pourtant, ce jour-là, elle lui avait demandé de ne pas y aller, mais Houston ne l'a pas écoutée et a quitté son domicile vers 11 heures.

Une des sœurs de Houston, Stacy Sophie, n'arrête pas de se dire que peut-être que son frère avait des pressentiments de sa mort. "Il n'arrêtait pas de dire que quand papa sera de retour, il ne sera pas là. On plaisantait avec. Mais peut-être que lui, il savait de quoi il parlait." En effet, le père de la victime se trouve en prison actuellement et sa libération est pour bientôt. Houston Sophie était le benjamin d'une fratrie de sept enfants, qui étaient très proches. "Il était tout letemps serviable et très débrouillard.Li ti enn tousatou.", affirme sa sœur. Dimanche, avant le drame, Houston Sophie avait expliqué à ses proches qu'un cerf s'était enfui et qu'ils étaient à sa recherche.