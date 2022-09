Ile Maurice: Commission électorale - L'achat des registres imprimés coûtera deux fois plus cher

C'est une nouvelle qui risque de surprendre l'état-major des partis politiques. En effet depuis le 6 août, les registres électoraux imprimés coûtent deux fois plus cher. La commission électorale a fait une demande pour une révision des prix, car le coût du papier et de l'impression a pris l'ascenseur. Depuis le 6 août, quand le Registration of People's (Fees) (Amendment) Regulation 2022 a été gazetted, ceux qui souhaitent se procurer un registre devront payer Rs 2 000 au lieu de Rs 500 initialement.

Toutefois au niveau de la commission électorale, l'on explique que pour les municipales et les villageoises, les partis demandent l'impression par Wards (arrondissement) ou par village soit une région de la circonscription. Les registres régionaux ou par arrondissements seront imprimés par listes de 100 noms, dont le prix passe de Rs 5 à Rs 10.

En revanche, pour les registres d'électeurs accessibles aux partis politiques, groupes politiques et candidats indépendants en version digitale sur CD-ROM, le prix reste inchangé, soit à Rs 100.

Ces registres d'électeurs sont utilisés lors des législatives, des élections municipales et villageoises par les états-majors des partis politiques ou des groupes politiques. C'est d'ailleurs un moyen pour voir qui a déjà voté, qui on doit convaincre d'aller voter. L'achat est fait soit par un candidat, un agent dûment enregistré par un parti, ou encore par un candidat pendant la période électorale. C'est d'ailleurs un outil essentiel qui permet aux partis, groupes politiques ou candidats indépendants de cibler les électeurs avec des dépliants, ou lorsque ces électeurs veulent savoir quel est leur centre de vote.

Dernière chance pour les électeurs pour voir s'ils sont inscrits sur le registre provisoire

La commission électorale va débuter incessamment sa campagne pour un appel au public électeur. En effet, à partir du 17 septembre, un registre électoral provisoire sera publié. Il permettra aux électeurs de voir s'ils s'y trouvent, si leurs noms et adresses sont correctement écrits. Au cas contraire, du lundi au samedi, les électeurs pourront se rendre dans les centres de vote de leur région dans leur circonscription pour faire rectifier ou s'inscrire s'ils n'y figurent pas avec leur pièce d'identité et une preuve d'adresse. Les bureaux généralement installés dans les établissements scolaires resteront ouverts dans l'après-midi. L'exercice prend fin le 1er octobre. Le registre électoral définitif pour l'année 2022 sera publié et deviendra officiel le 15 octobre prochain. Ce registre sera utilisé en cas d'élections municipales attendues jusqu'à juin 2023. Le prochain exercice de recensement se tiendra du 16 au 31 juillet 2023.