Sénégal: Seydou Sané président du club de Ziguinchor - " Le Casa Sport portera le flambeau du football local "

Porter le flambeau du football local. C'est l'ambition que se fixe le Casa Sport qui affronte ce 11 septembre au Stade Lat-Dior de Thiès, la JS Kabylie d'Algérie, pour le compte du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de Football (CAF). En conférence presse, ce vendredi 9 septembre, le président Seydou Sané a affiché l' ambition du club ziguinchorois et de rehausser l'image du football sénégalais.

Le Casa Sport est prêt pour aller à l' assaut de l'équipe de la JS Kabylie qu'il affronte ce dimanche 11 septembre, au Stade Lat-Dior de Thiès, pour le compte du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de Football (CAF). Le président du club ziguinchorois, Seydou Sané a sonné la mobilisation en direction du match qui, selon lui, permettra de porter le flambeau du football sénégalais.

"Nous sommes les Champions d'Afrique, nos Lions locaux se sont qualifiés au CHAN, les U20 sont en demi-finale de l'UFOA-A. Le football sénégalais est à la croisée des chemins. Donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'au niveau club pour pouvoir montrer la puissance du football sénégalais. Maintenant, nous sommes prêts pour le match de ce samedi à 17 heures au stade Lat Dior de Thiès. C'est pourquoi nous demandons à tous les supporters qui se sentent concernés, et non pas ceux d'"Allez Casa" seulement, parce qu'aujourd'hui nous portons le flambeau du football local", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse tenu hier, vendredi 09 septembre, au siège de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). Le président du Casa Sports estimé Seydou Sané, estime qu'au-delà des ambitions du club, la rencontre aura un impact sur l'image du football local.

"Cette rencontre dépasse le Casa Sports, mais il est question de l'image du football local du Sénégal. Malheureusement, ça fait des années que nous ne sommes pas au top 12 des meilleurs championnats d'Afrique si bien que nous n'avons pas assez de représentants en Afrique. La preuve, les pays comme la Guinée ont été secourus par Horoya qui a entraîné la pirogue jusqu'à ce que le nombre soit important. Malheureusement au Sénégal, on n' est pas arrivé là quand bien même nous sommes la vitrine africaine ", souligne-t-il.

Demba Ramata Ndiaye sur le banc du club Ziguinchorois.

Le président du club ziguinchorois a par ailleurs annoncé qu'en l'absence de Ansou Diadhiou,l'entraineur titulaire , c'est le directeur technique du club Demba Ramata Ndiaye qui sera sur le banc. "L'entraineur ne sera pas sur le banc de l'équipe championne de la Ligue 1 sénégalaise, dimanche prochain contre la JS Kabylie. Le Casa Sports sera dirigé par son Directeur technique. Demba Ramata v diriger l'équipe contre la JS Kabylie ", annonce-t-il", a indiqué Seydou Sané. Une situation qui, explique-t-il, a été imposée par les nouvelles règles de la CAF. Lesquelles exigent désormais la licence CAF A ou la licence UEFA Pro pour s'asseoir sur le banc dans les compétitions africaines. Ce qui n'est pas le cas pour l'entraîneur du Casa Sports, qui n'a pas encore rempli ces conditions. " Demba Ramata Ndiaye sera sur le banc pour diriger l'équipe contre la JS Kabylie.

Ansou Diadhiou pourra cependant participer à cette rencontre. L'instance faîtière a répondu favorable à la demande du club. Nous avons écrit à la CAF pour permettre à Ansou d'être sur le banc de touche et la Confédération africaine de football a accepté. Donc le technicien sera sur le banc de touche ", précise-t-il. Interrogé sur son retour sur le banc, Demba Ramata Ndiaye a, pour sa part, indiqué qu'il " reste serein. " On a toujours travaillé la conjugaison. On a toujours travaillé la continuité, on n'a pas de problème. Je ne suis pas perturbé, je n'ai pas de pression ",a-t-il rassuré. Seydou Sané a, par ailleurs précisé qu'excepté Lamine Diadhiou, son club a conservé l'ensemble de ses joueurs de la dernière saison après les avoir demandé de prouver suffisamment en Afrique d'abord et ensuite en "augmentant" leurs salaires